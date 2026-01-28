Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (δεξιά) και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) χαιρετούν ο ένας τον άλλον πριν από την Ειρηνευτική Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025. Προεδρία TUR/ Μουσταφά Καμάτσι/ Anadolu

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύοω ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, την κατάσταση στη Συρία, τις εργασίες της Επιτροπής Ειρήνης της Γάζας, τις εμπορικές σχέσεις, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θέματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Επικοινωνίας της Τουρκίας. Από την συνοπτική καταγραφή της ατζέντας γίνεται σαφές ότι ήταν ένα τηλεφώνημα «εφ’όλης της ύλης», με δεδομένες τόσο τις διμερείς εκκρεμότητες, όπως είναι η αγορά των F-35 που διακαώς επιθυμεί ο Ερντογάν αλλά παραμένει στην «κατάψυξη», ενώ δεν γίνεται αναφορά συγκεκριμένα στο Ιράν ούτε αποκλείεται κάτι τέτοιο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανανέωνε την απειλή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, καθώς απαίτησε από την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα: «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», ανέφερε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social.

Advertisement

Advertisement

Συζητήθηκαν με βάση το ανακοινωθέν: «Πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στην Συρία και ανοικοδόμηση στη Γάζα»

«Σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να προωθήσουν περαιτέρω τις σχέσεις σε όλους τους τομείς. Δηλώνοντας ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ενοποίησης στη γειτονική Συρία, ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε αυτό το θέμα σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και τη Συρία. Εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Επιτροπή Ειρήνης της Γάζας θα επιτύχει ευοίωνα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή, ότι ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ανοίξουν το δρόμο για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της ανακοίνωσης από την τουρκική πλευρά.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Reuters στην 23η ετήσια σύνοδο του Φόρουμ της Ντόχα, στη Ντόχα του Κατάρ, στις 6 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/

Μήνυμα Φιντάν προς ΗΠΑ για το Ιράν: «Αν τα θέσετε όλα μαζί θα είναι δύσκολο να τα χωνέψουν»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους «μία προς μία» αντί να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς φίλους είναι πάντα η ίδια: κλείστε τις υποθέσεις με το Ιράν μία προς μία. Ξεκινήστε με το πυρηνικό, κλείστε το, και μετά τα άλλα…Θα είναι λάθος να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος», δηλώνει ο Φιντάν σε συνέντευξη στο Al Jazeera (28 Ιανουαρίου).

Οι δηλώσεις Φιντάν έγιναν την ώρα που Ιρανοί αξιωματούχοι απευθύνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σχετικά με την απειλή μιας πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της χώρας τους, ένα μήνα μετά την έναρξη των διαδηλώσεων που σύντομα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα για να ακολουθήσει αιματηρή καταστολή.

«Αν τα βάλετε όλα μαζί, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να τα χωνέψουν, να τα επεξεργαστούν πραγματικά και να τα ξεπεράσουν», είπε ο Φιντάν. «Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ταπεινωτικό για αυτούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουν όχι μόνο στους εαυτούς τους, αλλά και στην ηγεσία».

Είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να καταλάβει μια «τέλεια θέση» για την πολιτική συνεργασία στην περιοχή, αλλά τόνισε την ανάγκη για οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα γειτονικά κράτη.

«Πρέπει να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στην περιοχή», είπε ο Φιντάν για τους Ιρανούς ηγέτες. «Πρέπει να δώσουν προσοχή στο πώς τους αντιλαμβάνονται οι χώρες της περιοχής».

με πληροφορίες: Hurriyet Daily News, Daily Sabah, Anadolu Agency