Σε μια νέα σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος την ημέρα της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής του Μπαϊραμιού.

«Βέλη» Ερντογάν κατά Νετανιάχου

Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα «βέλη» κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δηλώνοντας με έντονο ύφος πως ο Νετανιάχου «θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου. Η ρητορική αυτή του κ. Ερντογάν αποτελεί συνέχεια της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Τούρκο Πρόεδρο να επιλέγει μια ημέρα υψηλού θρησκευτικού συμβολισμού για να διαμηνύσει τη στάση του απέναντι στην ισραηλινή ηγεσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την προσευχή του Ιντ, ο Ερντογάν δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα, έχουμε βιώσει την Παλαιστίνη, έχουμε βιώσει τη Γάζα. Αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, μας δίνει μια ξεχωριστή στάση, μια ξεχωριστή αγρυπνία σε αυτό το Ιντ», είπε σκυφτός και σχετικά χαμηλόφωνα, μπροστά στα τοποθετημένα μικρόφωνα, σεβόμενος και το τέμενος από το οποίο είχε μόλις εξέλθει.

🚨 ERDOGAN THREATENS NETANYAHU

Turkish President Erdogan:

“God willing, this tyrant called Netanyahu will receive the lesson he deserves from the Muslims of the world.” pic.twitter.com/L0BLX15TtZ May 27, 2026

Και πρόσθεσε: «Αν θέλει ο Αλλάχ, πιστεύω ότι αυτός ο τύραννος ονόματι Νετανιάχου θα πάρει σύντομα το απαραίτητο μάθημα από τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να ενδυθεί τον μανδύα του ηγέτη όλων των μουσουλμάνων του κόσμου.

Ο Ερντογάν παρακολούθησε το κήρυγμα που εκφωνήθηκε μετά την προσευχή. Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα στο τζαμί, ο Ερντογάν ευχήθηκε ο Αλλάχ να τους χαρίσει πολλές ακόμη γιορτές με υγεία και ευημερία, λέγοντας: «Είθε η ενότητα και η αλληλεγγύη μας να διαρκέσουν. Είθε αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, αν θέλει ο Αλλάχ».

Πρόσθεσε ότι η σημερινή Ιντ αλ-Αντχα είναι μια γιορτή που εκδηλώνει υποταγή, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ να μας χαρίσει αυτή την υποταγή σε όλους μας ως παιδιά. Ας μην παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτή την υποταγή, ας μην απομακρυνθούμε ποτέ από αυτήν και ας συνεχίσουμε στο μονοπάτι μας μέσα σε αυτήν την υποταγή.

Σήμερα, αναζητούμε αυτήν την υποταγή στη Γάζα, αναζητούμε αυτήν την υποταγή στην Παλαιστίνη. Οσο υπάρχει αυτή η υποταγή, ο ισλαμικός κόσμος θα είναι ενωμένος, ενωμένος, δυνατός και η αδελφοσύνη θα διαρκέσει, με την άδεια του Αλλάχ».