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Ο δικτάτορας της Τουρκίας λέει ότι είναι φίλος του Βλάντιμιρ και χθες ενηγκαλίσθη περιπαθώς με τον Ντόναλντ. Και ο αμερικανός πρόεδρος του υποσχέθηκε πλήθος πολεμικών δώρων για να πραγματοποιήσει ο Ταγίπ τα όνειρά του για την «γαλάζια πατρίδα» εντός των ελληνικών υδάτων και την παγίωση της τουρκικής κατοχής σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονόματι Κυπριακή Δημοκρατία.

Και στην εν Αγκύρα νατοϊκή σύναξη οι ευρωπαίοι εταίροι μας δεν άρθρωσαν ούτε λέξη για τα τεκταινόμενα εις βάρος δυο εταίρων της ΕΕ. Αντιθέτως χειροκρότησαν κιόλας τις επερχόμενες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ – Τουρκίας – ΝΑΤΟ, με προεξάρχοντα τον Ολλανδό γραμματέα της συμμαχίας και τον έλληνα πρωθυπουργό εγκλωβισμένο στη σιωπή…

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Ο Ερντογκάν οσονούπω θα ελέγχει τα δύο κεντρικά στρατηγεία του ΝΑΤΟ και φυσικά θα είναι κυρίαρχος στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα εξοπλίσει με αμερικανικές μηχανές τα τουρκικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη και κατά πάσαν πιθανότητα θα προμηθευτεί τα περιλάλητα F-35. Και οι «εξωτερικοί» εχθροί του (λέγεμε Ελλάδα και Ισραήλ) και οι «εσωτερικοί» (λέγεμε αντιπολίτευση και δημοσιογράφοι) ας πάνε να κουρεύονται.

Και ο φίλος του Ντόναλντ – εν είδει ανωτάτου άρχοντος – εξυβρίζει τους ευρωπαίους εταίρους στο ΝΑΤΟ, διότι δεν τον βοηθάνε στον πόλεμο με το Ιράν (που ξανάρχισε από χθες και στέλνει πάλι τις τιμές του πετρελαίου στο θεό) και αυτοί – ως είθισται – κάνουν το παγώνι. Φωτεινή εξαίρεση η πρωθυπουργός της Δανίας, η οποία διεμήνυσε στον Τραμπ ότι αν τολμήσει να επιτεθεί στην Γροιλανδία (έδαφος του ΝΑΤΟ παρακαλώ) θα τον αντιμετωπίσουν με τα όπλα και με όποιο κόστος.

Παράδειγμα προς μίμησιν για τους εγχώριους ηγήτορες εδώ και στην Κύπρο. Άμα λάχει να πούμε…