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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον του αυτόνομου εδάφους ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους.

Παράλληλα, η Επιτροπή κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους από την περσινή εμπορική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει αμοιβαία επωφελές.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε εμπορικά μέτρα κατά της Ισπανίας στρέφονται συνολικά κατά της ενιαίας αγοράς των κρατών μελών.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προστατεύει τα συμφέροντα της Ένωσης, διασφαλίζοντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για το διατλαντικό εμπόριο.

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Η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε, και η ΕΕ στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας». Με αυτή τη δήλωση, και με την υπόμνηση προς την Ουάσιγκτον ότι οφείλει «να τιμήσει τις δεσμεύσεις της» από την περσινή εμπορική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου έδωσε εντολή να «κοπεί όλο το εμπόριο με την Ισπανία» και χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «μεγάλο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ.

«Η ΕΕ ενεργεί ως ένα» και η υπόμνηση των δεσμεύσεων

Δεχόμενος καταιγισμό ερωτήσεων στη μεσημβρινή ενημέρωση των Βρυξελλών για την πρωτοφανή εντολή Τραμπ προς τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολόφ Γκιλ απάντησε:

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«Η Επιτροπή υπήρξε πολύ σαφής και συνεπής σε αυτό το ζήτημα, και η προσέγγισή μας δεν πρόκειται να αλλάξει…Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά διασυνδεδεμένο και αμοιβαία επωφελές. Είναι επομένως προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ, σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής».

Ακολούθησε η υπενθύμιση που συνιστά και την αιχμή της απάντησης. «Σας θυμίζω ότι υπογράψαμε κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ πέρυσι. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο αυτής της κοινής δήλωσης, όπως εμείς τιμήσαμε τις δικές μας», τόνισε ο Γκιλ, για να κλείσει με τη φράση που λειτουργεί ως μήνυμα προς τη Μαδρίτη όσο και προς την Ουάσιγκτον: «Και τέλος, το επαναλαμβάνω, η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών μας προστατεύονται πλήρως. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ένα σταθερό, προβλέψιμο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο προς όφελος όλων».

Το θεσμικό υπόβαθρο της απάντησης είναι σαφές και σημαίνει ότι εμπορικά μέτρα κατά της Ισπανίας δεν νοούνται ως διμερές ζήτημα Ουάσιγκτον και Μαδρίτης, αλλά στρέφονται κατά της ενιαίας αγοράς των «27».

Όσο για το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών αντιμέτρων, η απάντηση ήταν χαμηλών τόνων, «ας μην προτρέχουμε», ενώ στην ερώτηση αν η Κομισιόν συμμερίζεται τον χαρακτηρισμό της Ισπανίας ως «κακού εταίρου», ο Γκιλ την χαρακτήρισε «πολύτιμο κράτος μέλος» της Ένωσης.

Γροιλανδία: «Πλήρης αλληλεγγύη με τη Δανία»

Ακόμη πιο κατηγορηματική ήταν η απάντηση για τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε από την Άγκυρα «μεγάλο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ, και το μετά το «η Γροιλανδία δεν πωλείται» της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν. «Η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας. Οι αποφάσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκουν στους Γροιλανδούς και τους Δανούς», δήλωσε ο Γκιλ.

Και ανέβασε τον πήχη με ρητή επίκληση του διεθνούς δικαίου. «Η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι ουσιώδεις όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για τα έθνη σε όλο τον κόσμο. Δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε, και η ΕΕ στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», κατέληξε.