Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προβάλει επιχειρήματα υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας, επικαλούμενη στρατηγικά συμφέροντα ασφαλείας, τον πλούτο σε σπάνιες γαίες και την εκμετάλλευση της τοπικής βιομηχανίας θαλασσινών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αρκτικής Έρευνας των ΗΠΑ υποστήριξε πως ο έλεγχος των αλιευμάτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει επάρκεια γαρίδων για την αλυσίδα εστιατορίων Red Lobster.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης για διαπραγματεύσεις, η πρόταση για την απόκτηση της περιοχής συναντά την έντονη αντίθεση τόσο των κατοίκων της Γροιλανδίας όσο και της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Η επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρεία καταδίκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι συζητήσεις παραμένουν στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος.

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Η κυβέρνηση του Nτόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει επιχειρήματα υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας, επικαλούμενη στρατηγικά συμφέροντα ασφαλείας, ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο, σπάνιες γαίες και αυτό που χαρακτηρίζει ως ανεπαρκή διαχείριση της τεράστιας αρκτικής περιοχής από τη Δανία.

Τώρα, όμως, ένα πολύ πιο ασυνήθιστο επιχείρημα προστέθηκε στη συζήτηση: ότι οι ΗΠΑ, αν αποκτούσαν τον έλεγχο της βιομηχανίας θαλασσινών της Γροιλανδίας, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια πρακτικά ανεξάντλητη προμήθεια γαρίδων για τους πελάτες της Red Lobster. Η Red Lobster Hospitality LLC είναι μια αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων casual dining με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, καθώς και στον Ισημερινό, την Ιαπωνία, το Μεξικό και την Ταϊλάνδη.

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Ο Τομ Ντανς, πρόεδρος της Επιτροπής Αρκτικής Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην καλλιεργητής πεκάν και επιχειρηματίας επιχειρηματικών κεφαλαίων, εισήγαγε το επιχείρημα των θαλασσινών νωρίτερα φέτος, σε μια περίοδο όπου η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να προσαρτήσει το μεγαλύτερο νησί του κόσμου κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα.

«Η δική μου άποψη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να απορροφήσουν όλη την παραγωγή θαλασσινών της Γροιλανδίας, να βγάλουν από τη μέση τους μεσάζοντες και να την κρατήσουν μακριά από την Κίνα — και έτσι να επαναφέρουν τα απεριόριστα αποθέματα γαρίδων στο Red Lobster», δήλωσε στο The New Yorker.

Η αλυσίδα εστιατορίων Red Lobster, η οποία διαθέτει εκατοντάδες καταστήματα στις ΗΠΑ, είχε καταργήσει την προσφορά «απεριόριστες γαρίδες» το 2024, μετά την αίτηση υπαγωγής της στο Κεφάλαιο 11 περί πτώχευσης. Ωστόσο, η προσφορά έχει έκτοτε επιστρέψει.

BREAKING: A top Trump official says invading Greenland Will "bring back all-you-can-eat-shrimp at Red Lobster." pic.twitter.com/QP1YOCrkrV — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) June 22, 2026

«Μια απλή συναλλαγή»

Η δανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τον Ντανς ως ένας από τους βασικούς συντελεστές της κυβέρνησης που ηγείται «επιχειρήσεων επιρροής» εντός της Γροιλανδίας.



Προηγουμένως υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.



Συμμετείχε επίσης σε μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με στόχο την ανάληψη του ελέγχου της περιοχής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη Γροιλανδία, ο Ντανς περιέγραψε την πιθανή εξαγορά, η οποία θα ξεπεράσει το μέγεθος της αγοράς της πολιτείας της Λουιζιάνας, ως μια «απλή συναλλαγή».



Χαρακτήρισε το νησί ως «πλούσιο σε περιουσιακά στοιχεία και φτωχό σε μετρητά», δηλώνοντας ότι η εξασφάλιση του ελέγχου του «είναι προφανής σε άτομα με υπόβαθρο σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν την περιοχή για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες.



«Θα πάρουμε τη Γροιλανδία. Ναι, 100 τοις εκατό», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο NBC News τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι δεν θα αποσύρει τη στρατιωτική δύναμη από το τραπέζι.



Η επιθετική του ρητορική προκάλεσε ευρεία καταδίκη σε όλη την Ευρώπη.



Ο Τραμπ αργότερα μαλάκωσε τη στάση του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Ιανουαρίου στην Ελβετία, αποκλείοντας την κατάληψη μέσω στρατιωτικής ισχύος, εντούτοις απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις».



Η έναρξη της επίθεσης στο Ιράν μετατόπισε το επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μακριά από την περιοχή της Αρκτικής. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να αναφέρεται στο θέμα να δικαιολογήσει την ευρύτερη αντίθεσή του στο ΝΑΤΟ.



Τον Μάιο, οι New York Times ανέφεραν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πραγματοποίησαν συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με Δανούς και Γροιλανδούς διαπραγματευτές. Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, μια έρευνα του Quinnipiac τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι το 86% των Αμερικανών αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία. Αντίστοιχες δημοσκοπήσεις στη Γροιλανδία δείχνουν συντριπτική αντίθεση από τους κατοίκους της περιοχής.