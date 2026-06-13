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Ένα από τα «μυθικά» πλάσματα του πλανήτη, ο καρχαρίας γκόμπλιν ή «καρχαρίας καλικάντζαρος» καταγράφηκε για πρώτη φορά στο φυσικό του περιβάλλον, σε μεγάλα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο καρχαρίας γκόμπλιν διακρίνεται για το μακρύ ρύγχος του, γεμάτο αισθητήρια όργανα, και τα σαγόνια που εκτινάσσονται για να συλλάβει τη λεία. Λειτουργεί σαν «βιολογική παγίδα», εντοπίζοντας θηράματα με ηλεκτρικά σήματα στο σκοτάδι.

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Το είδος θεωρείται «ζωντανό απολίθωμα», με εξελικτική ιστορία που αγγίζει τα 125 εκατομμύρια χρόνια. Οι ερευνητές το περιγράφουν ως ένα από τα πιο αλλόκοτα πλάσματα των ωκεανών, με εμφάνιση που θυμίζει ταινία τρόμου.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια πολύ ευρύτερη γεωγραφική εξάπλωση από την αναμενόμενη. Οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι ο καρχαρίας είναι ένας σπάνιος αλλά ευρέως διασκορπισμένος «αόρατος κυνηγός» των βαθιών ωκεανών που παρέμενε κρυμμένος για εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την καταγραφή ως ιστορική, καθώς μέχρι σήμερα το είδος αυτό του καρχαρία είχε παρατηρηθεί μόνο τυχαία – κυρίως όταν έπεφτε σε αλιευτικά εργαλεία – χωρίς ποτέ να έχει μελετηθεί να κινείται ελεύθερο στο σκοτάδι των βυθών.

Τα δύο «τυχαία» ραντεβού του «καρχαρία καλικάντζαρου» με την ιστορία

Οι πρώτες καθαρές εικόνες του «ασχημότερου καρχαρία του κόσμου» προέκυψαν από δύο ανεξάρτητες αποστολές: μία κοντά στην τάφρο της Τόνγκα και μία στην περιοχή της νήσου Τζάρβις, στον κεντρικό Ειρηνικό, σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Στην αποστολή του 2024, ο καθηγητής Άλαν Τζέιμισον και η ομάδα του κατέγραψαν τον θηρευτή σε βάθος σχεδόν 2.000 μέτρων μέσα στην Τάφρο της Τόνγκα σε ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα της Γης.

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Παράλληλα, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χαβάης στη Μανόα εντόπισαν έναν ακόμη τέτοιο καρχαρία σε παλαιότερο βίντεο του 2019, το οποίο είχε καταγραφεί από τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα κοντά στη νήσο Τζάρβις.

Το πιο άσχημο πλάσμα της θάλασσας

Ο καρχαρίας γκόμπλιν είναι γνωστός για την αλλόκοτη εμφάνισή του, καθώς φέρει μακρύ ρύγχος γεμάτο αισθητήρια όργανα και σαγόνια που εκτινάσσονται προς τα εμπρός για να συλλάβουν τη λεία με ταχύτητα αστραπής.

Όπως εξηγεί ο ερευνητής Άαρον Τζούντα, το είδος λειτουργεί σχεδόν σαν «βιολογική παγίδα στο σκοτάδι», εντοπίζοντας θηράματα με ηλεκτρικά σήματα στο απόλυτο σκοτάδι του βυθού.

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Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο καρχαρίας αυτός μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 3 με 4 μέτρα, ενώ έχει σχεδόν «ζελατινώδες» σώμα και κινείται εξαιρετικά αργά, λόγω πολύ χαμηλού μεταβολισμού.

Ο καρχαρίας γκόμπλιν θεωρείται «ζωντανό απολίθωμα», καθώς η εξελικτική του γραμμή χρονολογείται περίπου 125 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ο ερευνητής Κάλουμ Μπράουν τον περιγράφει ως ένα από τα πιο «αλλόκοτα» και εντυπωσιακά ζώα των ωκεανών, με μορφή που μοιάζει βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Fish Biology,﻿ δεν αποκαλύπτει απλώς την ύπαρξη του είδους σε φυσικό περιβάλλον, αλλά και μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση από ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

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Ο ωκεανός εξακολουθεί να κρύβει μυστικά

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των ευρημάτων είναι ότι ο καρχαρίας αυτός καταγράφηκε σε περιοχές και βάθη που είτε δεν είχαν ποτέ επιβεβαιωθεί είτε θεωρούνταν απρόσιτα για το είδος.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, οι δύο ανεξάρτητες παρατηρήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο αλλά ευρέως διασκορπισμένο κάτοικο των βαθιών ωκεανών – έναν «αόρατο κυνηγό» που παρέμενε κρυμμένος για εκατομμύρια χρόνια.

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