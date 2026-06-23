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Ένα νέο είδος «καρχαρία που περπατά» εντόπισαν ερευνητές στη νοτιοανατολική Παπούα Νέα Γουινέα, εμπλουτίζοντας έτσι μια από τις πιο παράξενες και σπάνιες οικογένειες καρχαριών στον κόσμο.

Πρόκειται για έναν μικρό ορεκτολοβόμορφο καρχαρία, γνωστό και ως «καρχαρίας-χαλί» (carpet shark), που ανήκει στη σπάνια ομάδα ειδών η οποία χρησιμοποιεί τα πτερύγιά της για να κινείται πάνω στους ρηχούς υφάλους, σαν να… περπατά.

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Το νέο είδος ονομάστηκε Hemiscyllium dudgeonae και περιγράφεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Ocean Science Foundation. Με την ανακάλυψη αυτή, ο συνολικός αριθμός των γνωστών «καρχαριών που περπατούν» ανέρχεται πλέον στα δέκα, με κάθε είδος να διαθέτει το δικό του μοναδικό στυλ.

Η ανακάλυψη έγινε σχεδόν τυχαία. Οι δύτες αναζητούσαν αρχικά ένα άλλο είδος, τον Hemiscyllium michaeli, όταν στα σκοτεινά νερά γύρω από τους κοραλλιογενείς υφάλους εντόπισαν έναν μικρό καφέ καρχαρία με κηλίδες, που δεν ταίριαζε με τις γνωστές περιγραφές.

Η ερευνήτρια Christine Dudgeon από το University of the Sunshine Coast συνέλεξε το δείγμα και το παρέδωσε στην Jess Blakeway, διδακτορική φοιτήτρια και βασική συγγραφέα της μελέτης.

Η Blakeway παρατήρησε αμέσως ότι το μοτίβο του σώματος ήταν διαφορετικό: ενώ ο H. michaeli φέρει σχέδια που θυμίζουν λεοπάρδαλη, το νέο είδος διαθέτει μικρές λευκές γραμμές και καφέ κουκκίδες σε όλο το σώμα του.

Αρχικά οι επιστήμονες δεν ήταν βέβαιοι αν επρόκειτο για μια απλή παραλλαγή ή για κάτι εντελώς νέο. Ωστόσο, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντόπισαν ακόμη 11 παρόμοιους καρχαρίες σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Ανάμεσά τους υπήρχαν αρσενικά, θηλυκά, νεαρά και ενήλικα άτομα, όλα με το ίδιο χαρακτηριστικό μοτίβο.

Η γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε τελικά ότι επρόκειτο για νέο είδος, το οποίο πήρε το όνομα dudgeonae προς τιμήν της Dudgeon.

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Hemiscyllium dudgeonae is the tenth recorded species of walking shark, which use their pectoral fins to move across reef flats, and its limited range means it may be at high risk of extinction https://t.co/T5cMa7gHUg — New Scientist (@newscientist) June 23, 2026

Οι λεγόμενοι «καρχαρίες που περπατούν» ζουν σε ρηχά νερά κοντά σε κοραλλιογενείς υφάλους, σε αντίθεση με τους περισσότερους καρχαρίες που κινούνται σε βαθύτερες ή ανοιχτές θάλασσες.

Χρησιμοποιούν τα θωρακικά και πυελικά πτερύγιά τους για να μετακινούνται πάνω στους υφάλους, ιδιαίτερα όταν η άμπωτη τούς απομονώνει από βαθύτερα νερά. Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα τούς επιτρέπει να παραμένουν ενεργοί και να συνεχίζουν το κυνήγι ακόμα και όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι χαμηλά.

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Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η προσαρμογή εξελίχθηκε ως απάντηση στις απαιτητικές συνθήκες των τροπικών υφάλων, όπου τα επίπεδα οξυγόνου μεταβάλλονται έντονα ανάλογα με την παλίρροια.

Μέχρι στιγμής, ο H. dudgeonae έχει καταγραφεί μόνο σε τρεις περιοχές της Παπούα Νέας Γουινέας. Αν αποδειχθεί ότι η εξάπλωσή του είναι τόσο περιορισμένη, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το είδος ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην υποβάθμιση των οικοτόπων, την κλιματική αλλαγή και την υπεραλίευση.

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