Οι μαθητές στην Σιγκαπούρη που εκφοβίζουν (bullying) άλλους, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού, θα αντιμετωπίζουν τον κίνδυινο να υποστούν ξυλοδαρμό ως «έσχατη λύση» σύμφωνα με τους νέους κανόνες που συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο της χώρας την Τρίτη. Συγκεκριμένα οι μαθητές μπορεί να υποστούν έως και τρία χτυπήματα με μπαστούνι.

Διεθνείς οργανώσεις όπως η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, αντιτίθενται στη χρήση σωματικής τιμωρίας λέγοντας ότι βλάπτει τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αυξάνει τα προβλήματα συμπεριφοράς με την πάροδο του χρόνου.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός Παιδείας, Ντέσμοντ Λι, δήλωσε στους νομοθέτες ότι ο ξυλοδαρμός θα εφαρμόζεται μόνο «εάν όλα τα άλλα μέτρα είναι ανεπαρκή, δεδομένης της σοβαρότητας της παράβασης».

«Ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του μαθητή. Για παράδειγμα, ο ξυλοδαρμός πρέπει να εγκρίνεται από τον διευθυντή και να εφαρμόζεται μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς», είπε. «Τα σχολεία θα λάβουν υπόψη παράγοντες όπως η ωριμότητα του μαθητή και το αν ο ξυλοδαρμός θα τον βοηθήσει να μάθει από το λάθος του και να κατανοήσει τη σοβαρότητα αυτού που έχει κάνει».

Τα μέτρα, σύμφωνα με τον Guardian, έρχονται μετά από μια ετήσια έκθεση σχετικά με το μπούλινγκ που έρχεται μετά από αρκετά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που τράβηξαν της κοινής γνώμης πέρυσι.

Ο ξυλοδαρμός θα χρησιμοποιείται ως τιμωρία μόνο για τους μαθητές ανώτερων βαθμίδων δημοτικού (ηλικίας 9-12 ετών) και άνω, δήλωσε ο Λι, ο οποίος επισήμανε τον κώδικα ποινικής δικονομίας της χώρας, ο οποίος απαγορεύει τη ξυλοδαρμό γυναικών.

Μετά την επιβολή της σωματικής τιμωρίας του μαθητή, το σχολείο θα «παρακολουθεί την ευημερία και την πρόοδο αυτού», συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, δήλωσε ο Λι.

Οι μαθήτριες, είπε, θα λαμβάνουν τιμωρίες «όπως κράτηση ή/και αποβολή, προσαρμογή του βαθμού διαγωγής τους και άλλες συνέπειες που σχετίζονται με το σχολείο».

Advertisement

Ο ξυλοδαρμός με μπαστούνι ως ποινή επιβαλλόμενη από δικαστικές αρχές, που εισήχθη για πρώτη φορά από τους Βρετανούς αποικιοκράτες τον 19ο αιώνα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη Σιγκαπούρη για άνδρες παραβάτες κάτω των 50 ετών. Αφορά εγκλήματα όπως ληστεία, απάτη κ.α.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πέρυσι ανέφερε ότι η σωματική τιμωρία παρέμεινε «ανησυχητικά διαδεδομένη» παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι προκάλεσε σημαντική βλάβη στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι 1,2 δισεκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0-18 ετών υφίστανται σωματική τιμωρία στο σπίτι κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Advertisement