Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό ενός σχολικού λεωφορείου στο Μισισίπι την Τετάρτη (22/4) αποτυπώνει την ηρωική πράξη πέντε μαθητών γυμνασίου, οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν με ασφάλεια το όχημα μετά τη λιποθυμία της οδηγού στο τιμόνι.
Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο της Σχολικής Περιφέρειας Χάνκοκ φαίνεται η στιγμή που η οδηγός του σχολικού, Λία Τέιλορ, λιποθυμά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης άσθματος, ενώ το λεωφορείο με 40 μαθητές συνέχιζε την πορεία του.
Ένας μαθητής, που καθόταν στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου, παρατήρησε την Τέιλορ να γέρνει προς τα εμπρός και αμέσως άρπαξε το τιμόνι, πριν αυτή ανακτήσει προσωρινά τις αισθήσεις της. Ταυτόχρονα, άλλοι μαθητές έτρεξαν προς το μπροστινό μέρος του σχολικού την ώρα που η οδηγός κατέρρεε για δεύτερη φορά.
Ένας μαθητής κατάφερε να πατήσει γρήγορα το φρένο σταματώντας με ασφάλεια το όχημα, ενώ μια μαθήτρια έδωσε στην οδηγό τα φάρμακα που κρατούσε. Παράλληλα, άλλοι φώναξαν για βοήθεια.
«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τα παιδιά μας»
Μετά το περιστατικό η διευθύντρια του Γυμνασίου Χάνκοκ, Μελίσα Σοσιέ, επεσήμανε στο τοπικό κανάλι WLOX ότι «δεν εξεπλάγη που τα παιδιά μας παρέμειναν ψύχραιμα και ενήργησαν γρήγορα».
«Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε σίγουρα να έχει καταστροφικές συνέπειες και τα παιδιά την αντιμετώπισαν ακριβώς όπως έπρεπε. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτά», τόνισε η Σοσιέ. Οι πέντε μαθητές, οι McKenzy Finch, Jackson Casnave, Darrius Clark, Kayleigh Clark και Destiny Cornelius, τιμήθηκαν για την ηρωική τους παρέμβαση σε μια σχολική εκδήλωση ενθάρρυνσης.
Η οδηγός του σχολικού δήλωσε ότι αισθάνεται καλύτερα και είναι ευγνώμων στους μαθητές που «της έσωσαν τη ζωή».