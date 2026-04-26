Μαθητές γυμνασίου στο Μισισίπι αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να αποτρέψουν ένα σοβαρό ατύχημα με σχολικό λεωφορείο, όταν η οδηγός έχασε τις αισθήσεις της ενώ κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο, με την ίδια αργότερα να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Μου έσωσαν τη ζωή».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, λίγο αφότου το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Hancock Middle School, στην κοινότητα Kiln του Μισισίπι. Η οδηγός, Λία Τέιλορ, υπέστη κρίση άσθματος και λιποθύμησε την ώρα που οδηγούσε.

Advertisement

Advertisement

Οι μαθητές αντέδρασαν ακαριαία. Ο 12χρονος Τζάκσον Κασνέιβ, μαθητής της έκτης τάξης, αντιλήφθηκε ότι το λεωφορείο άρχισε να παρεκκλίνει από την πορεία του και έσπευσε να πιάσει το τιμόνι. Όπως δήλωσε στο Associated Press: «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να μην τραυματιστεί κανείς».

Mississippi schoolchildren avert disaster after bus driver passes out behind the wheel.



Read more ⬇️https://t.co/uT3ZTSl8RB April 25, 2026

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη μαθητής της ίδιας τάξης, ο Ντάριους Κλαρκ, προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας το φρένο, καθώς το λεωφορείο άρχισε να επιταχύνει. «Η οδηγός λιποθύμησε ξανά και το όχημα άρχισε να κινείται μπροστά και να παίρνει ταχύτητα. Δεν ήξερα ότι είχε αερόφρενα, όταν πάτησα το φρένο, παραλίγο να εκτιναχθώ από το παρμπρίζ», περιέγραψε.

Παρά τις δυσκολίες, τα δύο παιδιά κατάφεραν να μειώσουν την ταχύτητα του λεωφορείου, να το κατευθύνουν προς τη διαχωριστική νησίδα και τελικά να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, η 13χρονη Κέιλι Κλαρκ, αδελφή του Ντάριους, κάλεσε το 911, αν και δυσκολευόταν να ακούσει τον τηλεφωνητή, καθώς πολλοί μαθητές φώναζαν πανικόβλητοι. «Φοβήθηκα», ανέφερε, «αλλά ήξερα ότι έπρεπε να βοηθήσω».

Five school students in Mississippi have prevented a school bus crash after their driver lost consciousness.



The driver, Leah Taylor, said the students saved her life and the lives of around 40 children on board pic.twitter.com/3KG4n24xnE Advertisement April 25, 2026

Μια ακόμη μαθήτρια, η 15χρονη Ντέστινι Κορνίλιους, προσπάθησε επίσης να συνδράμει και διαπίστωσε ότι η οδηγός κρατούσε έναν νεφελοποιητή. Χρησιμοποίησε τη συσκευή για να τη βοηθήσει να αναπνεύσει. Παράλληλα, η 13χρονη Μακένζι Φιντς στήριξε το κεφάλι της οδηγού και απάντησε στο τηλέφωνό της, ενημερώνοντας τη σχολική περιφέρεια για το συμβάν.

Λίγο αργότερα, έφτασαν στο σημείο διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη Λία Τέιλορ, η οποία έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από το περιστατικό.

Οι μαθητές τιμήθηκαν για την ψυχραιμία και την άμεση αντίδρασή τους σε σχολική εκδήλωση την Παρασκευή. Η ίδια η οδηγός εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της, δηλώνοντας: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτά τα παιδιά. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους μαθητές από αυτούς που ήταν στο λεωφορείο μου. Τους αγαπώ όλους έναν έναν. Πάντα θα σκέφτομαι πώς μου έσωσαν τη ζωή».

Advertisement

Με πληροφορίες από The Guardian