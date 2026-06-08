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Ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή του Σταυρού Αγίας Παρασκευής. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη 1 μ.μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα, προσθέτοντας ακόμη ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο των τροχαίων δυστυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο νεαρός οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και σύρθηκε στο οδόστρωμα, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο. Ο 22χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 23χρονη συνεπιβάτιδα της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)