Με τραγωδία που συγκλονίζει την Πάτρα ξεκίνησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με μηχανή μεγάλου κυβισμού, ενώ ένας 46χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της πόλης προς Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο γήπεδο «Τόφαλος», όταν το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με σφοδρότητα στο κιγκλίδωμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα επί τόπου, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, όπως και ο συνεπιβάτης του. Ο 46χρονος μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επικίνδυνο οδικό σημείο λόγω παρατεταμένων έργων.

(Με πληροφορίες από tempo24.news)