Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μάριος Οικονόμου συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του στα Ιωάννινα.

Η κατάσταση του 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της σταθερότητάς του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εξειδικευμένες εξετάσεις που αφορούν την αξιολόγηση της εγκεφαλικής του λειτουργίας. Τα αρχικά ευρήματα δεν φαίνεται να προκαλούν αισιοδοξία, ωστόσο οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα νέου κύκλου ελέγχων που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, προκειμένου να σχηματιστεί μια πιο σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της υγείας του.

EUROKINISSI – Μάριος Οικονόμου

Εκκληση για πληροφορίες από την Τροχαία

Παράλληλα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση σε πολίτες για τυχόν οπτικό υλικό ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582 και 2651440583».