Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 63χρονος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα, με τον 34χρονο να έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σοβαρή.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο.

Όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ, η διοίκηση της «Ένωσης», ολόκληρη η ομάδα βρίσκεται στο πλευρό του και ηθικά και πρακτικά σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Ο Οικονόμου έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση από το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από τον Παναιτωλικό. Εκτός από την ΑΕΚ έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην Ιταλία, φορώντας τις φανέλες των Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι, ενώ έχει αγωνιστεί έξι φορές με την Εθνική Ελλάδας.