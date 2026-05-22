Ο Μάνουελ Νόιερ θα είναι τελικά ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ, καθώς βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Τζούλιαν Νάγκελσμαν, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινώση την απόσυρσή του από την ομάδα.

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας της Μπάγερν θα είναι βασικός και αναντικατάστατος κάτω από τα δοκάρια της Γερμανίας στο πέμπτο του Παγκόσμιο Κύπελλο με τα «πάντσερ».

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το εάν τον προορίζει για «πρώτο», ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «το βασικό μέλημα ήταν να επιλεχθούν οι τρεις καλύτεροι τερματοφύλακες».

Όπως φαίνεται ο Νόιερ εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος στην θέση του παρά το γεγονός ότι έχει πατήσει πλέον τα 40 έτη. «Είμαστε χαρούμενοι με τις επιλογές μας, δένουν καλά μεταξύ τους και είναι ένα καλό μείγμα», πρόσθεσε ο Νάγκελσμαν.

Ο Νόιερ έκανε ντεμπούτο με την Γερμανία τον Ιούνιο του 2009, ενώ ο τελευταίος του αγώνας ήταν στο Euro 2024 με αντίπαλο την Ισπανία στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Συνολικά έχει παίξει 124 φορές με την εθνική του ομάδα.

Η αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Μάνουελ Νόιερ, Όλιβερ Μπάουμαν, Αλεξάντερ Νίμπελ

Αμυντικοί: Νίκο Σλότερμπεκ, Ντάβιντ Ράουμ, Νέιθανιελ Μπράουν, Γιόναταν Τα, Βάλντεμαρ Άντον, Πασκάλ Γκρος, Γιόσουα Κίμιχ, Φέλιξ Νμέτσα, Μάλικ Τιαβ, Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Άντζελο Στίλερ

Μέσοι/Επιθετικοί: Λέον Γκορέτσκα, Μαξιμίλιαν Μπάιερ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Ναντίμ Αμίρι, Τζέιμι Λέβελινγκ, Κάι Χάβερτς, Λέναρτ Καρλ, Φλόριαν Βιρτς, Ντενίζ Ουντάβ, Νικ Βόλτεμαντε, Λερόι Σανέ