Λίγες μόλις ημέρες πριν αρχίσει την πορεία του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος στη δικαστική περιπέτεια που τον απασχολεί εκτός αγωνιστικών χώρων από το 2023.

Ο Ασράφ Χακίμι παρουσιάστηκε σήμερα, Σάββατο 23/5, ενώπιον του δικαστηρίου των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, ζητώντας την αρχειοθέτηση και απαλλαγή από την κατηγορία βιασμού που εκκρεμεί εις βάρος του εδώ και δύο χρόνια. Μάλιστα, στο πλαίσιο της υπεράσπισής του κατέθεσε επιστολή υπογεγραμμένη από τον Κιλιάν Εμπαπέ, πρώην συμπαίκτη και στενό φίλο του.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν πως πρόκειται για επιστολή μέσω της οποίας ο Εμπαπέ διαφοροποιεί όσα είχε καταθέσει στους ανακριτές στις 14 Απριλίου 2023.

Τότε, ο Γάλλος επιθετικός είχε δηλώσει ότι ο Χακίμι του είχε εκμυστηρευτεί πως φίλησε τη νεαρή γυναίκα και άγγιξε «ευαίσθητα σημεία», χωρίς να αντιληφθεί οποιαδήποτε άρνηση από εκείνη. Οι συγκεκριμένες αναφορές συμπεριλήφθηκαν στο βούλευμα παραπομπής σε δίκη, καθώς η δικαστική λειτουργός θεώρησε πως ενίσχυαν τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας και ήρθαν σε σύγκρουση με την εκδοχή του Μαροκινού.

Στη νέα επιστολή του, ο Εμπαπέ διευκρινίζει πλέον ότι όταν μιλούσε για «ευαίσθητα μέρη» δεν εννοούσε «δικά της γεννητικά όργανα», χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει αν αναφερόταν γενικά σε σεξουαλικά σημεία του σώματος.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν έπεισε τη δικηγόρο της καταγγέλλουσας, Ρασέλ-Φλορ Παρντό, η οποία εξέφρασε αμφιβολίες ότι η φράση «ευαίσθητα σημεία» μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σεξουαλική χροιά. Σε δηλώσεις της προς τα μέσα ενημέρωσης, η ίδια εμφανίστηκε έκπληκτη από τη μεταβολή της στάσης του Εμπαπέ και υπενθύμισε πως στην αρχική του κατάθεση, πριν από τρία χρόνια, είχε αναφέρει «αυθόρμητα» ότι ο Χακίμι του είχε πει πως είχε αγγίξει τα «απόκρυφα σημεία» της κοπέλας.

Η Παρντό στάθηκε επίσης στην, όπως υποστηρίζει, πιο ήπια αντιμετώπιση του Χακίμι σε σχέση με άλλες προσωπικότητες του θεάματος, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση του τραγουδιστή και ηθοποιού Πατρίκ Μπρουέλ στη Γαλλία, από τον οποίο ζητείται να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του έπειτα από κατηγορία για βιασμό.

Η καταγγέλλουσα είχε μεταβεί στις 25 Φεβρουαρίου 2023 στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, με τον οποίο επικοινωνούσε μέσω social media για περισσότερο από έναν μήνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Χακίμι τη φίλησε παρά τη θέλησή της, της σήκωσε τα ρούχα, φίλησε το στήθος της και προχώρησε σε ψηλάφηση των γεννητικών της οργάνων, παρά την αντίδρασή της.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία τότε ήταν 24 ετών, υποστήριξε ότι κατάφερε να απομακρυνθεί δίνοντας κλωτσιά στον επιτιθέμενο και στη συνέχεια έστειλε μήνυμα σε φίλη της, η οποία πήγε να την παραλάβει.

Από την πρώτη στιγμή, ο Χακίμι αρνείται οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης, παραδεχόμενος μόνο αμοιβαίες αγκαλιές και συναινετικά φιλιά. Ο ίδιος χαρακτήρισε «άδικη» την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο πειθαρχικό μέτρο εις βάρος του, επικαλούμενη το τεκμήριο αθωότητας.

Η απόφαση για την έφεση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 19 Ιουνίου, χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Χακίμι θα βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

