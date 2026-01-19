Ο μεγάλος τελικός του Copa Africa ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη σημαδεύτηκε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο διαιτητής της αναμέτρησης πήγε στο VAR να ελέγξει μία φάση που έγινε στην μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης και υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου για τράβηγμα του Ντιούφ στον Μπραχίμ Ντίαθ.

Η απόφαση προκάλεσε ξεσηκωμό στις τάξεις της Σενεγάλης, με τον προπονητή της ομάδας να είναι έξαλλος και να ζητάει την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών του από το γήπεδο, κάτι που τελικά έγινε πραγματικότητα, με τους Σενεγαλέζους να κατευθύνονται στα αποδυτήρια.

Μετά από περίπου 10-15 λεπτά, οι παίκτες της Σενεγάλης επέστρεψαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο ο διαιτητής πιάστηκε από τον τηλεοπτικό φακό να γελάει την στιγμή της εισόδου των ποδοσφαιριστών και πιο συγκεκριμένα όταν είδε ότι ορισμένοι εξ’ αυτών άρχισαν να πετούν καρέκλες όπου έβρισκαν.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος ο Μπραχίμ Ντίαθ, με τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης να στέλνει την μπάλα πάνω στον Μεντί, ο οποίος το πανηγύρισε έξαλλα, καθώς η απόκρουση αυτή έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, ο Πάπε Γκέιγ με ένα γκολ «ποίημα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπόνο, κάνοντας το 1-0 που παρέμεινε μέχρι και την τελευταία στιγμή (94′), με την Σενεγάλη να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του δεύτερου Copa Africa της ιστορίας της, σε έναν τελικό ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για την απίστευτη ένταση στο τέλος της κανονικής διάρκειας.