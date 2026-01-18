Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο φινάλε του αγώνα της Σενεγάλης με το Μαρόκο για τον τελικό του Copa Africa, καθώς ο προπονητής της Σενεγάλης απαίτησε από τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν μετά το αμφισβητούμενο πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής υπέρ του Μαρόκου.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία διοργανώσεων τέτοιου βεληνεκούς. Πιο συγκεκριμένα, στο 96′ της αναμέτρησης, μετά από εκτέλεση κόρνερ για το Μαρόκο, ο Ντιούφ της Σενεγάλης κράτησε τον Μπραίμ Ντίαθ, με τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης να πέφτει κάτω, ζητώντας πέναλτι.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης κλήθηκε από το VAR και πήγε να εξετάσει την φάση, αποφασίζοντας να δείξει την άσπρη βούλα. Τότε ακολούθησε ο κακός χαμός, με τους ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης να τρέχουν πάνω στον διαιτητή, απαιτώντας να αλλάξει απόφαση.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συνομιλούσαν σε έντονο ύφος για ώρα, μέχρι που ο προπονητής της Σενεγάλης απαίτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν και εκείνοι υπάκουσαν. Το παιχνίδι παρόλα αυτά συνεχίστηκε έπειτα από αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από περίπου 15 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα, ο διαιτητής ακύρωσε γκολ του Ισμαίλα Σαρ της Σενεγάλης, για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης, ξεσηκώνοντας εκ νέου διαμαρτυρίες των τυπικά γηπεδούχων.