Στην 28μελή προεπιλογή του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, συμπεριέλαβε στις επιλογές του τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, σε αντίθεση με τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού και νυν της Χιρόνα, Αζεντίν Ουναΐ.

Θυμίζουμε ότι το Μαρόκο συμμετέχει στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 κόντρα σε Βραζιλία, Σκωτία και Αϊτή.

Η προεπιλογή του Μαρόκου: Αλ Χαράρ, Ελ Κατζουί, Μπενσαουσί, Γκομίς, Αϊτ-Μπουντλάλ, Μπάουφ, Σαϊμπάρι, Ταργκαλίνε, Λόουζα, Ελ Μουραμπέτ, Σαλαχεντίν, Σαντάν, Γκεσιμέ, Τσιμπί, Μπουφάλ, Μπουνίντα, Ζαμπίρι, Μαμά, Μπενζντιντά, Μπεγκραουί, Μπουαντί, Μπενταγιέμπ, Αμαϊμουνί-Ετσγκουγιάμπ, Ελ-Φαουζί, Μπουφτίνι, Μπελαμάρι, Ελ Κααμπί και Ελ Καρουανί.