Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί στην Πάτρα, όταν μια γυναίκα ξηλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, με τις κραυγές της να προκαλούν τρόμο στους γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπου συχνάζει κυρίως η νεολαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του και τη χτυπούσε, ενώ εκείνη, αδυνατώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, φώναζε για βοήθεια. Οι γείτονες, ακούγοντας τις κραυγές, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Advertisement

Advertisement

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο δράστης, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, αρνιόταν να ανοίξει την πόρτα παρά τις συνεχείς κλήσεις τους. Τότε, κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με τη σχετική άδεια, εισήλθαν στο σπίτι αφού χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, η οποία είχε αποκλειστεί με εμπόδια.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες. Παράλληλα, φρόντισαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό εξετάζεται περαιτέρω από τις Αρχές.