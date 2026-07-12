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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στην Πάτρα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Πλατάνι Ρίου του Δήμου Πατρέων, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε σημαντικά, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τις συνεχείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα και τη δράση των πεζοπόρων τμημάτων.

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Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 κοντά στον καταυλισμό Ρομά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πατρέων, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την πορεία της πυρκαγιάς παρακολουθεί συνεχώς το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ενεργειών.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας κατευθύνεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.