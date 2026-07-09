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Τραγικό τέλος είχε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 70χρονου που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγυιάς Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο.

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Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ο 70χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και σήμερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε.