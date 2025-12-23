Δύο ανθρακωρύχοι βρήκαν τον θάνατο από αιφνίδια έκλυση μεθανίου και κατολίσθηση πετρωμάτων σε ανθρακωρυχείο στο οποίο παρόμοια έκρηξη είχε ήδη στοιχίσει, το 2022, τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες (22/12), γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας, στη νότια Πολωνία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων. «Οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση η JSW. Ήταν ηλικίας 40 και 41 ετών.

Two miners were killed after a powerful methane eruption tore through a coal mine in Poland’s Silesian coal region. pic.twitter.com/uGCCmPWsyt December 23, 2025

Οκτώ άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους 2 νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε 7 ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Tragedia w KWK Pniówek – nie żyją dwaj zaginieni górnicy ⤵️ pic.twitter.com/9jWpCCIgtF — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) December 23, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν βρεί το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία, 12 από τους οποίους σε ανθρακωρυχεία.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters)