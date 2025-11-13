Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι του Τυρνάβου το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου, όταν 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρήκε τραγικό θάνατο όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.