Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου στη Μεσσηνία, με θύμα 45χρονος εργάτη, χειριστή κομπρεσέρ.

Ο άτυχος άνδρας, μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων, όταν ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος στο σημείο που έσκαβε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από τα μπάζα. Άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν να τον βοηθήσουν συνάδελφοί του ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρινόταν. Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.

