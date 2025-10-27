Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, όπου άνδρας που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε κτίριο καταπλακώθηκε από μπάζα, όταν αποκολλήθηκε κομμάτι της ταράτσας.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι συνάδελφοί του δεν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 12.20 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 άτομα καθώς και η 3η ΕΜΑΚ με τρία οχήματα και 6 άτομα, προκειμένου να προβούν στον απεγκλωβισμό του 67χρονου.

Ωστόσο ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.