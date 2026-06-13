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Ένα ακόμη εργαστικό δύστύχημα με θύμα μια 56χρονη γυναίκα που εργαζόταν στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της σε εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εργατικό δυστύχημα έγινε περίπου στις 07:30 στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, εγκλωβίστηκε και συνεθλίβη μέσα σε βιομηχανικό πλυντήριο.

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Η γυναίκα εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.