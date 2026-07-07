Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και ασυνήθιστη ιστορία έφερε στο φως της δημοσιότητας η γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη από την Πάτρα, μέσα από μια ανάρτηση στα προσωπικά της social media.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο αδελφές, οι οποίες έμειναν έγκυες σχεδόν ταυτόχρονα —με διαφορά μόλις λίγων ημερών— και τελικά γέννησαν τα μωρά τους την ίδια ακριβώς ημέρα.

Advertisement

Advertisement

Η απίστευτη αυτή σύμπτωση, όμως, είχε και συνέχεια! Τα δύο αγοράκια γεννήθηκαν με το ίδιο ακριβώς βάρος, αγγίζοντας και τα δύο τα 2.810 γραμμάρια.

Σύμφωνα με το thebest, η γιατρός χαρακτήρισε το περιστατικό μοναδικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια συγκυρία που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες και θα δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στα δύο ξαδέλφια από την πρώτη στιγμή της ζωής τους.

Στην ανάρτησή της εξέφρασε τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο γυναίκες σε μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.