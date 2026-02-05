Τρεις νεαρές αδελφές έπεσαν από το μπαλκόνι τους και πέθαναν στην Ινδία την Τετάρτη, αφού ο πατέρας τους απαγόρευσε να παίζουν ένα κορεατικό «παιχνίδι αγάπης» στο κινητό του, σύμφωνα με συγκλονιστικές τοπικές αναφορές.

Τα κορίτσια, που ταυτοποιήθηκαν ως Βισίκα, 16 ετών, Πράτσι, 14 ετών, και Πάκι, 12 ετών, ήταν τόσο αναστατωμένα που οι γονείς τους τους απαγόρευσαν την πρόσβαση στο εθιστικό παιχνίδι, που άφησαν πίσω τους ένα σημείωμα αυτοκτονίας οκτώ σελίδων και στη συνέχεια βούτηξαν στο κενό, το ένα μετά το άλλο, σύμφωνα με το NDTV.

Φτάνοντας στον τόπο του δυσυτυχήματος, η αστυνομία διαπίστωσε ότι τα κορίτσια είχαν πέσει στο ισόγειο και είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο Λόνι, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους κατά την άφιξή τους.

Οι τρεις ανήλικες αδελφές που φέρεται να πήδηξαν στο θάνατο από ένα διαμέρισμα στον ένατο όροφο στο Γκαζιαμπάντ την Τετάρτη άφησαν ένα ημερολόγιο με ένα σημείωμα οκτώ σελίδων στο οποίο περιγράφουν λεπτομερώς την αγάπη τους για την Κορέα και την K-Pop. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια ήταν σε απόγνωση επειδή δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν κορεατικές τηλεοπτικές σειρές.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι τρεις αδελφές είχαν δημιουργήσει μάλιστα έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ακολούθων. Παρουσιάζονταν με κορεατικά ονόματα ως Mαρία, Aλίζα και Σίντυ.

Σύμφωνα με το NDTV η 16χρονη Βισίκα, η 14χρονη Πράτσι και η 12χρονη Πάτσι άφησαν και σημείωμα αυτοκτονίας οκτώ σελίδων στο οποίο, κατά τον πατέρα τους, έγραφαν «μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι και να πεις, δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Γι’ αυτό αυτοκτονούμε».

Το ημερολόγιο που άφησαν πίσω τους τα κορίτσια στην υπόθεση της τριπλής αυτοκτονίας στο Γκαζιαμπάντ υποδηλώνει μια έντονη εμμονή με την Κορέα και την κορεατική κουλτούρα, η οποία πιστεύεται ότι οδήγησε σε ένα τραγικό τέλος, το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με τις φήμες, από ένα παιχνίδι με αποστολές. «Αγαπάμε την Κορέα, την αγαπάμε, την αγαπάμε, την αγαπάμε», επαναλαμβάνεται στο ημερολόγιο της Πακί, 12 ετών, της Πράτσι, 14 ετών, και της Βισίκα, 16 ετών, των οποίων ο θάνατος ανανέωσε τις ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά.

«Πώς θα μας αναγκάσετε να παρατήσουμε την Κορέα; Η Κορέα ήταν η ζωή μας, πώς τολμάτε να μας αναγκάσετε να παρατήσουμε τη ζωή μας; Δεν ξέρατε πόσο πολύ τους αγαπάμε. Τώρα έχετε δει την απόδειξη. Τώρα είμαστε πεπεισμένοι ότι η Κορέα και η K-Pop είναι η ζωή μας. Δεν αγαπούσαμε εσάς και την οικογένειά σας όσο αγαπούσαμε τους κορεάτες ηθοποιούς και τα συγκροτήματα της K-Pop. Η Κορέα ήταν η ζωή μας», έγραφε το σημείωμα.

Ένας αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο πατέρας είχε επιβάλει πρόσφατα περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων στις κόρες του.