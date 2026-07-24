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Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτουν μια βαθύτερη μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύος, όπου αποτροπή, ενέργεια και διασυνδεδεμένα δίκτυα υποδομών συγκροτούν πλέον ένα ενιαίο στρατηγικό πεδίο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η στρατιωτική ισχύς απομακρύνεται από μεμονωμένες πλατφόρμες υψηλής απόδοσης. Τη θέση της καταλαμβάνει ένα δικτυοκεντρικό μοντέλο επιχειρήσεων, όπου η αποτελεσματικότητα προκύπτει από συνεχή ροή πληροφορίας μεταξύ αισθητήρων, συστημάτων διοίκησης και μέσων. Η πληροφορία δεν υποστηρίζει την ισχύ – την καθορίζει.

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Η διάδοση των μη επανδρωμένων συστημάτων το καταδεικνύει με σαφήνεια. Τα UAVs δεν περιορίζονται πλέον σε αναγνώριση, αλλά συμμετέχουν σε στοχοποίηση, διόρθωση πυρών και κορεσμό. Αντίστοιχα, τα μη επανδρωμένα θαλάσσια και υποθαλάσσια συστήματα διαλύουν τα όρια μεταξύ χερσαίου, θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πεδίου.

Η εμπειρία της Ουκρανίας έδειξε ότι χαμηλού κόστους συστήματα, όταν εντάσσονται σε δίκτυα, παράγουν δυσανάλογο αποτέλεσμα. Στη Μέση Ανατολή, συνδυασμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones ανέδειξαν την πίεση ακόμη και προηγμένων αμυντικών συστημάτων απέναντι σε ταυτόχρονες απειλές.

Παράλληλα, η Hezbollah δείχνει μια διαφορετική διάσταση: χρήση απλών αλλά μαζικών μέσων για συνεχή πίεση. Στόχος δεν είναι η υπεροχή, αλλά η φθορά μέσω υπερφόρτωσης.

Η αποτροπή, συνεπώς, δεν είναι άθροισμα οπλικών συστημάτων αλλά αρχιτεκτονική δικτύων. Εξαρτάται από τη συνοχή διοίκησης, την ποιότητα εικόνας και την ταχύτητα απόφασης.

Η ελληνική περίπτωση εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Το Αιγαίο, με τη γεωγραφική του πυκνότητα και τις μικρές αποστάσεις, δημιουργεί περιβάλλον υψηλής πίεσης και περιορισμένου χρόνου αντίδρασης. Τα αποσπασματικά συστήματα χάνουν αποτελεσματικότητα. Το ζητούμενο γίνεται ενιαία εικόνα και πλήρης διασύνδεση διοίκησης και μέσων.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αντανακλά αυτή τη μετατόπιση. Δεν είναι απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά προσπάθεια συγκρότησης δικτυοκεντρικής αποτροπής, όπου τα συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στην ισχύ πυρός, αλλά στη βέλτιστη χρήση πόρων, καθώς η αναχαίτιση χαμηλού κόστους απειλών με ακριβά μέσα δεν είναι βιώσιμη.

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Σε αυτό το σημείο, η αποτροπή αποκτά ενεργειακή και γεωοικονομική διάσταση. Υπερβαίνει τη στρατιωτική ισορροπία και επεκτείνεται στη διασφάλιση κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών. Οι ενεργειακοί και θαλάσσιοι διάδρομοι δεν είναι παράλληλο ζήτημα, αλλά δομικό στοιχείο της αποτροπής, καθώς η διατάραξή τους έχει άμεσες ευρωπαϊκές συνέπειες.

Έργα όπως ο IMEC και οι ενεργειακές διασυνδέσεις Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας αναδεικνύουν την Ανατολική Μεσόγειο σε κόμβο ενέργειας, εμπορίου και δεδομένων. Δεν είναι περιφερειακές πρωτοβουλίες, αλλά στοιχεία της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Η σταθερότητά τους γίνεται προϋπόθεση ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο IMEC ενισχύει αυτή τη δυναμική, συγκροτώντας έναν διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης με τη Μεσόγειο ως κρίσιμο κόμβο ροών.

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Οι πρόσφατες εμπειρίες δείχνουν ότι ακόμη και προηγμένα αμυντικά συστήματα εξαρτώνται από έγκαιρη προειδοποίηση, διαλειτουργικότητα και ροή πληροφορίας. Η αποτροπή μετατρέπεται έτσι σε δυναμικό οικοσύστημα προσαρμογής.

Η Ελλάδα αποκτά σε αυτό το πλαίσιο ρόλο που υπερβαίνει τη γεωγραφία της. Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, ως κόμβος ενεργειακών και ψηφιακών διασυνδέσεων, την καθιστούν κρίσιμο κρίκο ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η αποτροπή της δεν αφορά μόνο κυριαρχία, αλλά και σταθερότητα ευρωπαϊκών ροών.

Η ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής αποκτά έτσι ευρωπαϊκή διάσταση. Οι ενεργειακοί και εμπορικοί διάδρομοι της περιοχής δεν είναι περιφερειακή επιλογή, αλλά προϋπόθεση ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα λειτουργεί ως εγγυητής, όχι απλός αποδέκτης ασφάλειας.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η αποτροπή αποκτά πολλαπλασιαστική αξία: δεν μετριέται μόνο σε ισχύ, αλλά σε σταθερότητα, διασυνδεσιμότητα και στρατηγική αξιοπιστία. Η ισχύς προκύπτει από τη σύγκλιση γεωγραφίας, ενέργειας και ασφάλειας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση: από την αποτροπή ως στατική ισορροπία, στην αποτροπή ως υποδομή που στηρίζει την ίδια τη λειτουργία της ευρωπαϊκής τάξης.

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