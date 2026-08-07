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Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε οδηγός αυτοκινήτου στην Κίνα, όταν το όχημά του καταπλακώθηκε από το φορτίο με κάρβουνα που μετέφερε φορτηγό το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω του.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός στρατιώτη που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και περνούσε τυχαία από το σημείο. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε θαφτεί κάτω από τα κάρβουνα, άρπαξε ένα φτυάρι και άρχισε να απομακρύνει το φορτίο, δίνοντας στον εγκλωβισμένο οδηγό τη δυνατότητα να αναπνεύσει.

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Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή που το φορτηγό χάνει τον έλεγχο σε στροφή, ανατρέπεται και πέφτει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το φορτίο του να καλύψει σχεδόν ολοκληρωτικά το όχημα.

Watch: Passing soldier digs through coal to save trapped driver pic.twitter.com/7zOL2QfgVa August 6, 2026

Ο στρατιώτης ανέλαβε αμέσως δράση και, μέσα σε λίγα λεπτά, κατάφερε να απομακρύνει αρκετά από τα κάρβουνα που είχαν καταπλακώσει τον οδηγό.

Στη συνέχεια στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα.