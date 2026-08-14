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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Κίνας, όταν δύο φίλοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις καρέκλες της αίθουσας αναμονής, σε ένα ατύχημα που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η περιπέτεια ξεκίνησε όταν ένας από τους δύο νεαρούς αποκοιμήθηκε ενώ καθόταν στις καρέκλες της αίθουσας αναμονής. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το κεφάλι του πέρασε στο κενό που υπήρχε στο μπράτσο της καρέκλας, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί και να μην μπορεί να απελευθερωθεί.

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Στη συνέχεια, ένας φίλος του προσπάθησε να τον βοηθήσει και να του δείξει στην πράξη πώς θα μπορούσε να βγάλει το κεφάλι του από το μπράτσο της καρέκλας. Ωστόσο, η προσπάθειά του είχε απρόσμενη κατάληξη, καθώς πέρασε και ο ίδιος το κεφάλι του στο ίδιο κενό και τελικά εγκλωβίστηκε επίσης.

Έτσι, οι δύο νεαροί βρέθηκαν παγιδευμένοι στις καρέκλες, χωρίς να μπορούν να απελευθερώσουν τα κεφάλια τους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, χρειάστηκε η επέμβαση υπαλλήλων ασφαλείας του νοσοκομείου για να δοθεί λύση στο πρωτοφανές περιστατικό. Οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να αποσυναρμολογήσουν τις καρέκλες, προκειμένου να καταφέρουν τελικά να απελευθερώσουν τους δύο φίλους.