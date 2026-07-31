Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από κοινή τους έξοδο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2025, αποφεύγει τις συχνές κοινές εμφανίσεις και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη δημοσίευση να ξεχωρίσει.

Advertisement

Advertisement

Για τη βραδινή τους έξοδο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε ένα λευκό σύνολο, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, το οποίο συνδύαζε nude αποχρώσεις και στρας στο επάνω μέρος με έντονο κόκκινο στο κάτω. Από το tag που πρόσθεσε στην ανάρτησή της, προκύπτει ότι το φόρεμα αποτελεί δημιουργία της Σίλια Κριθαριώτη.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το κλασικό τραγούδι «My First, My Last, My Everything» του Barry White, προσδίδοντας ακόμη πιο ρομαντικό χαρακτήρα στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.