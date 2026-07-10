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Μια πρωτοφανή επιτυχία για την ελληνική δισκογραφία σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς η νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Καμπάνες» σπάει τα σύνορα και φιγουράρει στα διεθνή charts.

Διεθνής διάκριση για το άλμπουμ «Καμπάνες» στο Billboard

Το άλμπουμ έκανε δυναμική είσοδο στο Billboard Top World Albums, σκαρφαλώνοντας στη 12η θέση. Παράλληλα, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ελληνόφωνος δίσκος που καταφέρνει να μπει στο Billboard Top Album Sales, αποσπώντας την 31η θέση. Αυτή η διάκριση ξεπερνά τα όρια ενός προσωπικού θριάμβου, αφού βάζει ξανά την ελληνική μουσική στον παγκόσμιο χάρτη.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν στο συγκεκριμένο μουσικό ταξίδι.

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου», ανέφερε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες και το κοινό.

Παράλληλα, ευχήθηκε η διάκριση αυτή να αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία της ελληνικής μουσικής στη διεθνή σκηνή.

Υπάρχουν στιγμές που μια επιτυχία δεν αφορά μόνο τους αριθμούς ή τις θέσεις στα charts. Είναι η στιγμή που μια γλώσσα, μια μουσική παράδοση και ένας ολόκληρος πολιτισμός βρίσκουν χώρο να ακουστούν σε ένα παγκόσμιο κοινό.