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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζοντας την αποθέωση από την ελληνική ομογένεια σε κάθε σταθμό των εμφανίσεών του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά του στην Αμερική.

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν στιγμές από τις βόλτες του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αλλά και από τις ώρες χαλάρωσης ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτό που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια ήταν ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο ο τραγουδιστής συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

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Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η Αλεξάνδρα Νίκα του δείχνει το παιδί τους, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να παρακολουθεί την οθόνη του κινητού του με εμφανή συγκίνηση και αφοσίωση. Για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού του, επέλεξε να καλύψει το πρόσωπό του με μια μπλε καρδιά.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει ακόμη στιγμές από τις μετακινήσεις της ομάδας του, με τον ίδιο να απολαμβάνει πίτσα μέσα σε βανάκι μαζί με τους στενούς του συνεργάτες, σε ένα διάλειμμα από το απαιτητικό πρόγραμμα της περιοδείας. Παράλληλα, την προσοχή των θαυμαστών τράβηξε και η παρουσία της Dara, η οποία βρέθηκε στην παρέα του καλλιτέχνη.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχαρίστησε το κοινό για τη θερμή ανταπόκριση, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ που ανοίξατε τις καρδιές σας στις “ΚΑΜΠΑΝΕΣ” και κάνατε κάθε σταθμό αξέχαστο».