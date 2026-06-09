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Σε πελάγη ευτυχίας ο Γιώργος Νίκας, μετά τη γέννηση της εγγονής του. Η κόρη του επιχειρηματία, Αλεξάνδρα Νίκα και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Αργυρός, έγιναν για δεύτερη φορά γονείς το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Η οικογένειά τους μεγάλωσε και οι δικοί τους άνθρωποι μοιράζονται την ευτυχία τους.

Ο Γιώργος Νίκας έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά τη γέννηση της εγγονής του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1. Τόνισε πως το όνομα της μικρής θα είναι «Μιράντα», όπως της συζύγου του. Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει διαρκώς στο πλευρό της.

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«Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι» είπε ο πατέρας της.

«Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα» ανέφερε ο κ. Νίκας.

Το μωράκι γεννήθηκε 2 κιλά και 800 γραμμάρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (18.04.2026) η Αλεξάνδρα Νίκα επιβεβαίωσε μία πληροφορία που είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν κοριτσάκι.