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Το δεύτερο τους παιδί καλωσόρισαν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η κυρία Νίκα έφερε στον κόσμο την κόρη τους το μεσημέρι της Δευτέρας. Το νεογέννητο, όπως αποκάλυψε ο μαιευτήρας της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού θα λάβει το όνομα Μιράντα. Πρόκειται για το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα.

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«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…» ανέφερε η ανάρτηση με την πρώτη φωτογραφία της μικρής στην αγκαλιά της μητέρας της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στα social media τον περασμένο Φεβρουάριο, δημοσιεύοντας βίντεο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο, ο μικρός Βασίλης φαινόταν να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του.

Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, τον Ιούλιο του 2025, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο.