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Η Καλομοίρα και η οικογένειά της επέλεξαν την Κεφαλονιά για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από το Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από τις ημέρες τους στο νησί. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και η συνάντησή της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τα θαλάσσια σπορ που δοκίμασαν τα παιδιά της και τα τραπέζια με οικογένεια και φίλους.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 20 Αυγούστου, ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε μαγαζί της Κεφαλονιάς με το μικρόφωνο στο χέρι, διασκεδάζοντας την παρέα.

Η Καλομοίρα πόζαρε επίσης μαζί με τον Γιώργο Μπούσαλη και φίλους τους, αποτυπώνοντας το χαλαρό κλίμα των ημερών τους στο νησί. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το άλμπουμ της κάμεράς μου από την όμορφη Κεφαλονιά».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Μπούσαλης είχε δημοσιεύσει στο δικό του προφίλ μία κοινή τους φωτογραφία με φόντο την παραλία Μύρτος και είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, γράφοντας στα ισπανικά: «Σ’ αγαπώ».