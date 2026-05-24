Τραγική κατάληξη είχε αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα για 9η συνεχόμενη χρονιά, καθώς ένας δρομέας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ συμμετείχε στον αγώνα.

Άμεσα έσπευσαν να τον βοηθήσουν συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών, ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές στην πλατεία Πλαστήρα, όπου εξελισσόταν η εκδήλωση, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη στους παρευρισκόμενους. Μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η ματαίωση όλων των υπόλοιπων δράσεων της ημέρας.