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Οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν τη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα ως επαγγελματική και αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για διασταυρώσεις στοιχείων.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται και οι ανταλλακτικές συνεργασίες, όπου προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ως αντάλλαγμα για προβολή.

Οι δημιουργοί περιεχομένου οφείλουν να δηλώνουν κάθε οικονομικό όφελος, καθώς η απόκρυψη εισοδήματος επιφέρει πρόστιμα, προσαυξήσεις και επιπλέον φορολογικές κυρώσεις.

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει τους ελέγχους στον χώρο των influencers, βάζοντας στο στόχαστρο όσους αποκτούν εισοδήματα ή λαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες χωρίς να τα δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον τη δραστηριότητα στα social media ως μία κανονική επαγγελματική δραστηριότητα, από την οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων διαφημιστικών συνεργασιών, πληρωμών που δεν συνοδεύονται από παραστατικά, αλλά και προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για προβολή χωρίς να έχουν δηλωθεί ως εισόδημα.

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Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πραγματοποιεί διασταυρώσεις ανάμεσα στις αναρτήσεις των δημιουργών περιεχομένου και στα φορολογικά στοιχεία που διαθέτει. Οι ελεγκτές εξετάζουν μεταξύ άλλων:

δημοσιεύσεις που προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες,

συνεργασίες με επιχειρήσεις και εμπορικά σήματα,

πληρωμένες διαφημίσεις,

ταξίδια, φιλοξενίες ή άλλες παροχές που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για προβολή,

δώρα υψηλής αξίας που ενδέχεται να αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Η λογική είναι απλή: όταν μία εταιρεία παρέχει προϊόν, υπηρεσία ή χρηματική αμοιβή σε έναν influencer προκειμένου να προβληθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, η συναλλαγή αυτή θεωρείται οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να αποτυπώνεται φορολογικά.

Δεν αφορά μόνο τα χρήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στις λεγόμενες «ανταλλακτικές συνεργασίες». Δηλαδή στις περιπτώσεις όπου ένας influencer δεν πληρώνεται με χρήματα, αλλά λαμβάνει δωρεάν κινητά τηλέφωνα, ρούχα, κοσμήματα, καλλυντικά, διαμονές σε ξενοδοχεία, γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες παροχές με αντάλλαγμα τη δημοσίευση σχετικού περιεχομένου. Εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν αντάλλαγμα για διαφημιστική προβολή, ενδέχεται να θεωρηθούν φορολογητέο εισόδημα και να πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Τι κινδυνεύουν να πληρώσουν

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκρυψη εισοδήματος, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Εκτός από τον φόρο που αναλογεί στα αδήλωτα ποσά, επιβάλλονται προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκοι, ενώ ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής δεν αποκλείονται και βαρύτερες κυρώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Η νέα πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας

Η αγορά των influencers έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της ψηφιακής οικονομίας, με σημαντικού ύψους διαφημιστικά κονδύλια να κατευθύνονται κάθε χρόνο προς δημιουργούς περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι δεν μπορεί να παραμένει εκτός των φορολογικών ελέγχων. Είτε η αμοιβή καταβάλλεται σε χρήμα είτε σε είδος, κάθε επαγγελματική συνεργασία που δημιουργεί οικονομικό όφελος πρέπει να δηλώνεται. Με τα social media να αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές πληροφόρησης των ελεγκτικών αρχών, οι αναρτήσεις δεν λειτουργούν μόνο ως εργαλείο προβολής, αλλά και ως πολύτιμο στοιχείο για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.