Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση διαθέτει χρηματοδότηση 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδύσεων σε περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις έως 70% σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πράσινη ανάπτυξη.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία και σε συγκεκριμένους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη μετάβαση των τοπικών κοινωνιών σε ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο.

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Νέα χρηματοδοτική «ένεση» ύψους 140 εκατ. ευρώ διοχετεύει η κυβέρνηση στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση, με στόχο να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις, σύγχρονες επιχειρήσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Το νέο πρόγραμμα, που προκηρύχθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν έως και το 70% του επενδυτικού κόστους.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στις περιοχές όπου η σταδιακή εγκατάλειψη του λιγνίτη δημιούργησε την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

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Ποιες περιοχές αφορά

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών μέσω επενδύσεων που θα ενισχύσουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές μετά την ενεργειακή μετάβαση.

Επιδοτήσεις έως 70%

Το πρόγραμμα προβλέπει ιδιαίτερα γενναία ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:

70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 60% για μεσαίες επιχειρήσεις.

για μεσαίες επιχειρήσεις. 50% για μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι επιχορηγούμενοι προϋπολογισμοί κυμαίνονται:

από 300.000 ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από 5 εκατ. ευρώ έως 40 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Τι επενδύσεις χρηματοδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δαπανών που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα μιας επιχείρησης.

Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται:

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ανέγερση ή αγορά κτιρίων και διαμόρφωση εγκαταστάσεων,

αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού,

προμήθεια λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών,

αγορά μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον,

πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών,

απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη. Επιλέξιμες είναι δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει ενισχύσεις και για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία, ενισχύοντας τη διάσταση της κοινωνικής συνοχής.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από τις 15 Ιουλίου 2026 στις 13:00, ενώ η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 14:00.

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Η μεγάλη πρόκληση για τις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι να μετατρέψουν την απώλεια της λιγνιτικής δραστηριότητας σε ευκαιρία για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Το νέο πρόγραμμα των 140 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργώντας σταθερές θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.