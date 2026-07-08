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Σημαντικές τεχνικές δυσκολίες στα πληροφοριακά συστήματα εμποδίζουν τους λογιστές και τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν έγκαιρα και ορθά τη φορολογική διαδικασία.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στις καθυστερήσεις του myDATA, στις εκκρεμότητες με τα σημειώματα Clawback και Rebate, καθώς και στις δυσλειτουργίες πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ.

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η παράταση θα αποτρέψει πιθανά λάθη, διορθωτικές δηλώσεις και πρόστιμα για τους φορολογούμενους, χωρίς να μεταβληθεί η καταβολή του φόρου.

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η ΑΑΔΕ καλούνται να αποφασίσουν για το αίτημα ενόψει της λήξης της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

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Με ορατό τον κίνδυνο να μην προλάβουν χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν σωστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής, η οποία λήγει στις 15 Ιουλίου.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η φετινή διαδικασία ξεκίνησε ομαλά και χωρίς τα προβλήματα προηγούμενων ετών, τις τελευταίες ημέρες έχουν συσσωρευτεί σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των δηλώσεων.

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Το ΟΕΕ, ως ο θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τους λογιστές – φοροτεχνικούς, αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά πλήθος αναφορών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας προβλημάτων στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

Τα τρία βασικά προβλήματα

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, τα σημαντικότερα εμπόδια που έχουν προκύψει είναι:

Καθυστερήσεις στην ενημέρωση του myDATA. Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ακόμη και μετά από 24 έως 48 ώρες, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται εγκαίρως το έντυπο Ε3 και να καθυστερεί η ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ακόμη και μετά από 24 έως 48 ώρες, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται εγκαίρως το έντυπο Ε3 και να καθυστερεί η ολοκλήρωση των δηλώσεων. Εκκρεμότητα στα σημειώματα Clawback και Rebate. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, όπως ιδιωτικές κλινικές, γιατρούς και φαρμακεία, να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, όπως ιδιωτικές κλινικές, γιατρούς και φαρμακεία, να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Προβλήματα πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ. Οι εργασίες αναβάθμισης της πλατφόρμας δεν επιτρέπουν σε πολλούς επαγγελματίες να εκδώσουν τις βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 2025, δικαιολογητικό απαραίτητο για την ολοκλήρωση της φορολογικής διαδικασίας.

Στόχος να αποφευχθούν λάθη και πρόστιμα

Το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι μια σύντομη παράταση λίγων ημερών θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στους λογιστές και τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν σωστά τις δηλώσεις, αποφεύγοντας λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετους φόρους, διορθωτικές δηλώσεις ή ακόμη και πρόστιμα.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και δεν επηρεάζει την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη.

Με την προθεσμία της 15ης Ιουλίου να πλησιάζει, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα κρίνουν αν θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε η φετινή διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς αδικαιολόγητη πίεση για λογιστές, επιχειρήσεις και φορολογούμενους.