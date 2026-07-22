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Με δική της πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται, η Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα είχε αποφασίσει να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι το θάνατό της φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών. «Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γηροκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.

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Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για την απώλεια της μεγάλης ελληνίδας ερμηνεύτριας:

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».