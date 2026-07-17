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Υπάρχει ένα σημείο που δεν το καταλαβαίνεις αμέσως όταν φτάνεις εκεί. Δεν έχει ένδειξη. Δεν έχει εσωτερικό “κλικ”. Δεν έχει την αίσθηση ότι συνέβη κάτι σημαντικό.

Και όμως κάτι έχει ήδη μετακινηθεί.

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Είναι η στιγμή που δεν χρειάζεται πια να αποδείξεις τίποτα.

Ούτε αυτό που νιώθεις. Ούτε αυτό που ξέρεις. Ούτε αυτό που είσαι.

Στην αρχή δεν μοιάζει με ελευθερία. Μοιάζει σχεδόν με κενό. Γιατί για πολύ καιρό, χωρίς να το καταλαβαίνεις, η απόδειξη ήταν ένας τρόπος να νιώθεις σταθερή θέση μέσα στα πράγματα. Ένας τρόπος να επιβεβαιώνεις ότι αυτό που βλέπεις έχει αξία. Ότι αυτό που ζεις είναι “σωστό”.

Μιλούσες, εξηγούσες, στεκόσουν, απαντούσες. Όχι πάντα προς τους άλλους. Συχνά προς τον εαυτό σου.

Και τώρα αυτό αρχίζει να χαλαρώνει.

Δεν σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει πια. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάθε αίσθηση να γίνει επιχείρημα. Κάθε εμπειρία να γίνει απόδειξη. Κάθε επιλογή να περάσει από εσωτερικό δικαστήριο.

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Κάποιες στιγμές το παρατηρείς σχεδόν αθόρυβα: δεν συνεχίζεις τη σκέψη για να την “κλείσεις”. Δεν ψάχνεις το σωστό συμπέρασμα για να ηρεμήσεις. Δεν πιέζεις τον εαυτό σου να έχει ξεκάθαρη θέση σε κάτι που ακόμα κινείται.

Και αυτό στην αρχή μοιάζει με αβεβαιότητα. Γιατί είχες μάθει να νιώθεις ασφάλεια όταν όλα είχαν μορφή. Όταν όλα μπορούσαν να ειπωθούν καθαρά. Όταν υπήρχε κάτι να κρατήσεις σαν τελικό νόημα.

Αλλά σιγά σιγά αλλάζει κάτι πιο βαθύ.

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Δεν χρειάζεσαι πια το “τελικό”.

Και εκεί αρχίζει μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό σου. Δεν είσαι πια μέσα σε συνεχή προσπάθεια να αποδείξεις ότι στέκεσαι σωστά, ότι νιώθεις σωστά, ότι προχωράς σωστά. Σταματάς να μετράς την εσωτερική σου κίνηση σαν κάτι που πρέπει να δικαιολογηθεί.

Και αυτό σε αφήνει με κάτι πιο ήσυχο. Όχι λιγότερο έντονο — πιο καθαρό.

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Γιατί όταν δεν προσπαθείς να αποδείξεις, αρχίζεις να παρατηρείς.

Και όταν αρχίζεις να παρατηρείς, δεν αντιδράς με τον ίδιο τρόπο σε ό,τι σε τραβάει πίσω σε παλιές συνήθειες. Δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία να “κερδίσεις” καμία εσωτερική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστείς κάθε σου συναίσθημα.

Απλώς το βλέπεις.

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Και αυτό αλλάζει τον ρυθμό σου μέσα στις σχέσεις, στις αποφάσεις, ακόμα και στις σιωπές σου.

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Γιατί δεν κινείσαι πια για να αποδείξεις κάτι σε κανέναν χώρο. Κινείσαι μόνο όταν υπάρχει λόγος που δεν χρειάζεται εξήγηση για να σταθεί.

Και κάπου εκεί αρχίζει να γίνεται φανερό κάτι παράξενα απλό:

Όσο λιγότερο προσπαθείς να αποδείξεις, τόσο λιγότερο χρειάζεται να χάνεσαι.

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Και ίσως αυτό να είναι το επόμενο στάδιο μετά τη σιωπή και την επιλογή. Όχι η απόσταση από τους άλλους. Αλλά η εσωτερική παύση της ανάγκης να επιβεβαιωθείς μέσα από κάθε κίνηση.

Και όσο αυτό σταθεροποιείται, δεν αλλάζει ο κόσμος γύρω σου.

Αλλά αλλάζει ο τρόπος που δεν χρειάζεται πια να τον εξηγήσεις.

Και αυτό, με έναν τρόπο που δεν φαίνεται αμέσως, είναι μια από τις πιο ήσυχες μορφές ελευθερίας.

«Αλλάζεις τη σκέψη σου. Αλλάζει η ζωή σου.»