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Και κάπου εδώ αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μόνο αυτά που έζησες που σε διαμόρφωσαν. Είναι και όλα όσα δεν είπες ποτέ. Όλα όσα κράτησες μέσα σου για να μην χαλάσεις την ισορροπία, για να μην δημιουργήσεις ένταση, για να μην χάσεις κάποιον που, εκείνη τη στιγμή, ένιωθες ότι δεν μπορούσες να χάσεις.

Δεν είναι πάντα οι μεγάλες κουβέντες που δεν έγιναν. Είναι τα μικρά πράγματα. Εκείνα που ένιωσες αλλά δεν είπες. Εκείνα που σκέφτηκες αλλά τα κατάπιες. Εκείνες τις στιγμές που ήθελες να μιλήσεις, αλλά διάλεξες τη σιωπή γιατί σου φαινόταν πιο ασφαλής.

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Και στην αρχή δεν φαίνεται να έχει κόστος αυτό. Συνεχίζεις, προσαρμόζεσαι, πηγαίνεις παρακάτω. Αλλά σιγά σιγά κάτι αλλάζει. Δεν αλλάζει η κατάσταση γύρω σου, αλλά ο τρόπος που νιώθεις μέσα σου. Σαν να γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σαν να κουβαλάς πράγματα που δεν έχουν χώρο να ακουστούν.

Ίσως το έχεις νιώσει σε απλές στιγμές. Να θέλεις να πεις κάτι και να το κρατάς μέσα σου. Να σε ενοχλεί κάτι μικρό και να λες “δεν πειράζει”. Να νιώθεις ότι κάτι δεν σου ταιριάζει, αλλά να μην το εκφράζεις για να μην δημιουργήσεις απόσταση. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να απομακρύνεσαι από τον ίδιο σου τον εαυτό.

Γιατί ό,τι δεν εκφράζεται, δεν εξαφανίζεται. Απλώς μεταφέρεται μέσα σου. Γίνεται βάρος που δεν φαίνεται πάντα, αλλά το νιώθεις. Στην ενέργειά σου, στην υπομονή σου, στον τρόπο που αντιδράς ακόμα και σε μικρά πράγματα.

Σε αυτές τις στιγμές δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα απότομα. Αλλά μπορεί να βοηθήσει να αρχίσεις να παρατηρείς. Πότε λες “εντάξει” ενώ δεν είναι εντάξει; Πότε σωπαίνεις ενώ κάτι μέσα σου θέλει να ειπωθεί; Πότε επιλέγεις να κρατήσεις κάτι μέσα σου για να αποφύγεις μια πιθανή ένταση;

Δεν είναι για να κρίνεις τον εαυτό σου. Είναι για να τον δεις. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που δεν αναγνωρίζεις.

Και ίσως εκεί αρχίζει μια πιο ήσυχη αλλαγή. Όχι στο να λες τα πάντα, ούτε στο να αντιδράς σε όλα. Αλλά στο να αρχίσεις να μην προδίδεις τόσο συχνά αυτό που νιώθεις. Να δίνεις λίγο περισσότερο χώρο στη δική σου αλήθεια, ακόμα κι αν είναι ατελής, ακόμα κι αν δεν είναι εύκολη.

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Γιατί κάθε φορά που κάτι μέσα σου βρίσκει φωνή, κάτι από το βάρος που κουβαλούσες αρχίζει να γίνεται λίγο πιο ελαφρύ. Όχι επειδή λύνονται όλα, αλλά επειδή δεν μένουν πια όλα μέσα.

Και σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι η ηρεμία δεν έρχεται μόνο όταν οι άλλοι σε καταλαβαίνουν. Έρχεται όταν εσύ δεν σε εγκαταλείπεις μέσα στη σιωπή σου.

Και ίσως εκεί να αλλάζει πραγματικά κάτι βαθύτερο. Όχι μόνο το πώς σχετίζεσαι με τους άλλους, αλλά το πώς σχετίζεσαι με εσένα.

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Και αυτή η σχέση… είναι αυτή που θα καθορίσει όλα τα επόμενα που ακόμα δεν έχουν ειπωθεί.

«Αλλάζεις τη σκέψη σου. Αλλάζει η ζωή σου.»

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