Δορυφορική εικόνα που δείχνει την τέφρα που αναδύεται από την έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi στην Αιθιοπία, καθώς μεταφέρεται πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, στις 23 Νοεμβρίου 2025. NASA/Handout μέσω REUTERS

Ένα ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 12.000 χρόνια, προκαλώντας ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας στους κύριους αεροδιαδρόμους της Ερυθράς Θάλασσας, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής να ακυρώσουν ή να εκτρέψουν πολλές πτήσεις.

Το ηφαίστειο Hayli Gubbi, που βρίσκεται στην περιοχή Aφάρ της Αιθιοπίας κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία, εξερράγη την Κυριακή για αρκετές ώρες, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος έως 14 χλμ. στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα και την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας, πυκνά σύννεφα τέφρας εντοπίστηκαν να μετακινούνται πάνω από την Υεμένη και το Ομάν, πριν εξαπλωθούν στο Πακιστάν και τη βόρεια Ινδία τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ολόκληρα χωριά καλύφθηκαν από τέφρα

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τα χωριά κοντά στο σημείο της έκρηξης καλύφθηκαν από τέφρα. Ο Μοχάμεντ Σειντ, περιφερειακός αξιωματούχος της Αφάρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, αν και δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ ανθρώπων ή ζώων, «πολλά χωριά καλύφθηκαν από τέφρα και, ως αποτέλεσμα, τα ζώα τους έχουν ελάχιστη τροφή».

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις και κρουστικά κύματα.

«Ήταν σαν να έπεσε ξαφνικά μια βόμβα με καπνό και τέφρα», δήλωσε ο Ahmed Abdela, κάτοικος της περιοχής Afar, όπου η τέφρα κάλυψε τα σπίτια και τους ταξιδιώτες που κατευθύνονταν προς την έρημο Danakil.

Το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ηφαιστειολογίας του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν αναφέρει ότι δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία για έκρηξη του Hayli Gubbi κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου, της γεωλογικής περιόδου που ξεκίνησε περίπου 12.000 χρόνια πριν.

Η τέφρα που μεταφέρθηκε από τον άνεμο προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στον εναέριο χώρο της δυτικής και βόρειας Ινδίας. Η Air India ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 11 πτήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη για να πραγματοποιήσει προληπτικούς ελέγχους στα αεροσκάφη που είχαν πετάξει κοντά στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με οδηγία της ινδικής ρυθμιστικής αρχής για την αεροπορία.

Η Akasa Air ακύρωσε τις πτήσεις προς Τζέντα, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι, ενώ η IndiGo εκτρέψε την πτήση Καννούρ-Αμπού Ντάμπι προς Αχμενταμπάντ τη Δευτέρα το βράδυ.

Η KLM ακύρωσε επίσης μια πτήση από το Άμστερνταμ προς το Δελχί λόγω της στήλης ηφαιστειακής τέφρας.

Τα αεροδρόμια σε Μουμπάι, Δελχί, Τζαϊπούρ και σε τμήματα των κρατών Γκουτζαράτ και Ρατζαστάν προειδοποίησαν τους επιβάτες να αναμένουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Το αεροδρόμιο του Μουμπάι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι το σύννεφο τέφρας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες διεθνείς πτήσεις και προέτρεψε τους επιβάτες να ελέγξουν τα δρομολόγια πριν ταξιδέψουν.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας έδωσε οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τα επηρεαζόμενα υψόμετρα, να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και να επιθεωρούν τους διαδρόμους για πιθανή μόλυνση από τέφρα. Οι αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν τις πτήσεις τους.

Το νέφος τέφρας φτάνει στη βόρεια Ινδία, όπου η ποιότητα του αέρα είναι ήδη κακή, με αρκετές διαμαρτυρίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες από το κοινό ότι το νέφος τέφρας θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την ποιότητα του αέρα, αν και οι ειδικοί δήλωσαν ότι είναι απίθανο να επηρεάσει τον δείκτη AQI.