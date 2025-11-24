Το ηφαίστειο Hayli Gubbi, ένα από τα λιγότερο γνωστά της οροσειράς Erta Ale στη βορειοανατολική Αιθιοπία, «ενεργοποιήθηκε» απότομα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σημειώνοντας την πρώτη καταγεγραμμένη έκρηξή του, καθώς δεν υπάρχει κανένα ιστορικό προηγούμενης δραστηριότητας.

Η έκρηξη ξεκίνησε γύρω στις 08:30 (τοπική ώρα) και θεωρείται η πρώτη φορά εδώ και πιθανώς χιλιάδες χρόνια που το ηφαίστειο παρουσιάζει ενεργό συμπεριφορά.

Η κορυφή του βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Danakil, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών μετρήσεων.

Another video of the Ethiopian volcano erupting after thousands of years.



Ethiopia’s Hayli Gubbi volcano has shown its first signs of activity in thousands of years. A plume of smoke rose from the long-dormant volcano, drawing crowds eager to witness the rare sight. pic.twitter.com/kDTHIOZRfi November 24, 2025

Αναλυτές που παρακολουθούσαν το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο σημείωσαν την εμφάνιση ενός τεράστιου πίδακα τέφρας, ο οποίος υπολογίζεται ότι έφτασε σε ύψος 13–15 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, το νέφος κινήθηκε ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας περιοχές της νοτιοδυτικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων η Υεμένη και το Ομάν.

Ο ηφαιστειολόγος, καθηγητής Σάιμον Κάρν, επιβεβαίωσε την έκρηξη μέσω δορυφορικών εικόνων, καταγράφοντας σημαντική εκπομπή διοξειδίου του θείου (SO₂).

Το SO₂ αποτελεί βασικό δείκτη έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας και απελευθερώνεται όταν το μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια ή κατά τη διάρκεια ισχυρών εκρήξεων. Η αύξηση των επιπέδων του συνδέεται με πιθανότητα ισχυρότερης έκρηξης και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ηφαιστειακής ομίχλης.

Το Κέντρο Συμβουλών για Ηφαιστειακή Τέφρα της Τουλούζης (VAAC) εξέδωσε οδηγίες προς την αεροπορία, παρακολουθώντας τη διασπορά της τέφρας στις γειτονικές περιοχές.

Το Hayli Gubbi είναι ασπιδοειδές ηφαίστειο της περιοχής Afar και αποτελεί το νοτιότερο μέλος της οροσειράς Erta Ale. Αν και βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή ηφαιστειακή ζώνη, το ίδιο είχε παραμείνει ανενεργό για χιλιετίες.

Γεωλογικές ενδείξεις δείχνουν ότι δεν έχει εκραγεί κατά τη διάρκεια όλου του Ολόκαινου, δηλαδή τα τελευταία 10.000 χρόνια, γεγονός που καθιστά τη σημερινή δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική.

Η περιοχή, μία από τις πιο θερμές και δυσπρόσιτες του πλανήτη, επιτρέπει ελάχιστη επίγεια παρακολούθηση, με αποτέλεσμα οι περισσότερες πληροφορίες να προέρχονται από δορυφόρους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άμεσες επιπτώσεις, όμως οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα στενά μέσω δορυφορικών δεδομένων.