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Την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα δρομολογεί η εισαγγελική αρχή, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστείδη Κορέα, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκεσε περίπου μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η απομάκρυνση των μπάζων, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

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Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η αποκομιδή των υλικών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή και να προχωρήσουν στη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης του κτιρίου.

Εισαγγελική έρευνα για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του Μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας.

Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ζημιές σε ακίνητα της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr