Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ – Βασιλική Σγούρδου

Το «αθώο» εικονίδιο του Wi-Fi στο κινητό ή το tablet κρύβει περισσότερα απ’ όσο νομίζουμε, ειδικά όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού και γραφείου. Όμως ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι απλώς ότι το Wi-Fi είναι ανοιχτό, αλλά ΠΟΥ και ΠΩΣ συνδεόμαστε. Με μια κουβέντα: ανοιχτό όχι από μόνο του, αλλά ναι αν:

• έχεις ενεργό το auto-connect σε ανοιχτά δίκτυα

• έχεις αποθηκευμένα επικίνδυνα/παλιά δίκτυα

• συνηθίζεις να συνδέεσαι «ό,τι να ’ναι» αρκεί να γράφει Free Wi-Fi.

Λίστα με δίκτυα WiFi

Το να είναι απλώς ανοιχτή η κεραία Wi-Fi δεν σημαίνει ότι σε χακάρουν αυτομάτως. Ο κίνδυνος ξεκινά όταν: Το κινητό συνδέεται αυτόματα σε οποιοδήποτε ανοιχτό δίκτυο. Ή συνδέεσαι σε δημόσια ή άγνωστα Wi-Fi (καφέ, πλατείες, αεροδρόμια, «Free Airport Wi-Fi» κ.λπ.).

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι σε δημόσια/άγνωστα Wi-Fi. Ας τα δούμε αναλυτικά:

1. Υποκλοπή δεδομένων (sniffing). Σε μη ασφαλή ή κακώς ρυθμισμένα δίκτυα, κάποιος που βρίσκεται στο ίδιο Wi-Fi μπορεί να:

• δει τι sites επισκέπτεσαι (αν δεν χρησιμοποιούν σωστά HTTPS)

• επιχειρήσει να υποκλέψει δεδομένα login ή cookies

• παρακολουθήσει traffic από apps που δεν επικοινωνούν κρυπτογραφημένα.

2. Fake hotspots & man-in-the-middle. Ο κλασικός «πειρασμός»:

• Βλέπεις ένα δίκτυο με όνομα “FREE_WIFI” ή «Δήμος_Αθηναίων_Free»

• Το ανοίγει όμως όχι ο Δήμος, αλλά ένας επιτήδειος με laptop ή κινητό-hotspot.

Μπορεί να σε περάσει μέσα από δικό του «ενδιάμεσο» server (man-in-the-middle), να σου δείξει ψεύτικες σελίδες login (π.χ. μια τράπεζας) και να «τσιμπήσει» κωδικούς αν τους πληκτρολογήσεις άκριτα.

3. Κακόβουλα portals & malware. Πολλά δημόσια Wi-Fi βγάζουν πριν συνδεθείς μια σελίδα αποδοχής όρων (captive portal). Εκεί κάποιος μπορεί να:

• βάλει κακόβουλο link / ψεύτικη φόρμα

• προσπαθήσει να σε πείσει να κατεβάσεις app ή «update» (που είναι malware).

4. Παρακολούθηση κινήσεων. Αν και πιο «low-tech», δεν είναι αθώο. Μέσα από τα Wi-Fi μπορούν να καταγράφονται:

• συσκευές που πέρασαν

• ώρες, διάρκεια παραμονής, συχνότητα – χρήσιμο για profiling και διαφήμιση.

Με αυτά τα δεδομένα, τίθεται το βασικό ερώτημα: Τι να κάνω με το Wi-Fi όταν είμαι έξω

1. Κλείσε το auto-connect σε ανοιχτά δίκτυα. Στις ρυθμίσεις Wi-Fi:

• απενεργοποίησε «Σύνδεση αυτόματα σε δημόσια δίκτυα» ή παρόμοια επιλογή

• φρόντισε να συνδέεσαι μόνο με δική σου επιλογή.

2. «Ξέχνα» δίκτυα που δεν χρησιμοποιείς. Σβήσε από τη λίστα:

• παλιά ξενοδοχεία, καφέ, «Free WiFi» κ.λπ. Έτσι, το κινητό δεν θα προσπαθεί να συνδεθεί μόνο του όπου βρει κάτι με ίδιο όνομα.

Χρήστης κινητού σε WiFi

3. Προτίμησε τα δεδομένα κινητής (4G/5G) για ευαίσθητες δουλειές.

Όπως: e-banking, αγορές με κάρτα, πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα. Μπορεί να κοστίζουν τα data, αλλά χρησιμοποίησε mobile data αντί για δημόσιο Wi-Fi. Είναι πιό ασφαλές. Αν. πάλι, θες οπωσδήποτε Wi-Fi, χρησιμοποίησε δικό σου hotspot από το κινητό.

4. Αν πρέπει να μπεις σε δημόσιο Wi-Fi, κάν’ το πιο ασφαλές

• Χρησιμοποίησε VPN (σοβαρό, αξιόπιστο, όχι τυχαίο “free VPN” από το store).

• Βεβαιώσου ότι τα sites είναι HTTPS (λουκέτο στον browser).

• Απόφυγε logins σε τράπεζες, email, social – όσο γίνεται.

• Μην κατεβάζεις apps ή «updates» από pop-ups / banners.

5. Κράτα συσκευή & εφαρμογές ενημερωμένες

Τα updates διορθώνουν συχνά τρύπες ασφαλείας. Αν μένεις πίσω, ακόμη και μια μικρή επίθεση μέσω Wi-Fi μπορεί να εκμεταλλευτεί παλιά ευπάθεια.

⚠️Public Wi-Fi=hacker hotspot. Stay safe:

✔️Don’t access banking or sensitive accounts

✔️Verify the network name

✔️Turn off auto-connect & sharing

✔️Use a VPN

✔️Prefer mobile data when possible

Stay aware. Stay secure🔒#CodevirusSecurity #CyberSafety #WiFiSafety #ProtectYourData pic.twitter.com/8tG1F79O34 — Codevirus Security (@codevirussec) December 2, 2025

Βεβαιώς τίθεται και το ερώτημα με το 5G. Δεν μπορούν να έρθουν κακόβουλα κι από εκεί;

Μπορούν να έρθουν «κακόβουλα» πράγματα από παντού, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Με λίγα λόγια το 4G/5G θεωρούνται γενικά πιο ασφαλή από Wi-Fi

• Τα δίκτυα κινητής είναι κρυπτογραφημένα από προεπιλογή (η κίνηση σου δεν κυκλοφορεί «χύμα» στον αέρα).

• Είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν απλό χρήστη να στήσει ψεύτικη κεραία κινητής (σε σχέση με ένα fake Wi-Fi hotspot που γίνεται με ένα κινητό ή laptop).

• Οι πάροχοι έχουν πολύ αυστηρότερο έλεγχο υποδομών και πρόσβασης.

Άρα, για καθημερινή χρήση: Αν πρέπει να επιλέξεις, τα δεδομένα κινητής (4G/5G) είναι σαφώς πιο ασφαλή από ένα τυχαίο δημόσιο Wi-Fi.

Δίκτυο WiFi σε κινητά και laptop

Πού είναι ο πραγματικός κίνδυνος (Wi-Fi ή 5G); Στην πράξη, οι πιο συχνές επιθέσεις δεν «εκμεταλλεύονται το 5G», αλλά:

• phishing (σου στέλνουν link, το πατάς, δίνεις μόνος σου κωδικούς)

• κακόβουλες εφαρμογές που εγκαθιστά ο χρήστης

• αδύναμοι κωδικοί, έλλειψη 2FA, επαναχρησιμοποίηση password.

Δηλαδή το δίκτυο (Wi-Fi / 5G) είναι το “μέσο”, αλλά το πρόβλημα συνήθως είναι: τι πατάμε, τι κατεβάζουμε, πού βάζουμε τους κωδικούς μας.

Τελικές συμβουλές – ένα μικρό checklist

Όταν βγαίνεις εκτός σπιτιού/γραφείου:

TSA Warning—Do Not Use These Networks On Your Smartphone



Almost all smartphone users are at risk, Google says, flagging messaging attacks and “unencrypted” networks that are “easily exploited” by hackers. This stark alert echoes a warning from America’s Transportation Security… — Forbes (@Forbes) December 2, 2025

1. Auto-connect: OFF σε δημόσια Wi-Fi.

2. Καθάρισε από τη λίστα σου παλιά/τυχαία δίκτυα.

3. Για σοβαρές δουλειές (τράπεζα, δουλειά): χρησιμοποίησε 4G/5G ή δικό σου hotspot.

4. Αν πρέπει να μπεις σε δημόσιο Wi-Fi: ιδανικά με VPN,,μόνο σε HTTPS sites, χωρίς banking και κρίσιμα logins.

5. Βάλε ισχυρούς κωδικούς & 2FA παντού (email, social, τράπεζες).

6. Κράτα λειτουργικό και apps ενημερωμένα.

Συμπερασματικά, δεν χρειάζεται να ζούμε με τον φόβο του Wi-Fi, αλλά ούτε και να συνδεόμαστε ό,τι να ’ναι, όπου να ’ναι, επειδή «είναι τζάμπα».

• Το Wi-Fi εκτός σπιτιού/γραφείου είναι δυνητικά επικίνδυνο όταν είναι δημόσιο, άγνωστο ή fake.

• Το 4G/5G είναι συνήθως πιο ασφαλές και η καλύτερη επιλογή για οτιδήποτε ευαίσθητο.

• Το πιο ισχυρό «firewall» όμως παραμένει πάντα το ίδιο: οι επιλογές και η προσοχή του χρήστη.