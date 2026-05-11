Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, φέτος γιορτάζει τα 70 χρόνια της διοργάνωσης, ενώ στη Βίεννη προετοιμάζεται ένα ξέφρενο μουσικό πάρτι από τον Α’ Ημιτελικό μέχρι τη μεγάλη βραδιά του τελικού στις 16 Μαίου.

Στη μακρά ιστορία του διαγωνισμού, έχουν ξεχωρίσει μερικές από τις πιο εκκεντρικές συμμετοχές χωρών οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Από αλλόκοτα κοστούμια και θεατρικά σκηνικά μέχρι εμφανίσεις που προκάλεσαν σοκ, γέλιο και αμέτρητες συζητήσεις, η σκηνή της Eurovision έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές στην ποπ κουλτούρα.

Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά πέντε εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία για την εκκεντρικότητα και τη μοναδικότητά τους.

Lordi – «Hard Rock Hallelujah» (Φινλανδία 2006)

Όταν οι Lordi ανέβηκαν στη σκηνή ντυμένοι σαν τέρατα βγαλμένα από ταινία τρόμου το 2006, ήταν η στιγμή που η Eurovision βίωσε μία καθοριστική αλλαγή. Με βαριά metal μουσική, εντυπωσιακά εφέ και τρομακτικές μάσκες, το φινλανδικό συγκρότημα σόκαρε το ευρωπαϊκό κοινό και τελικά κατέκτησε την πρώτη θέση. Η νίκη τους θεωρήθηκε ιστορική, καθώς απέδειξε ότι στη Eurovision χωρούν όλα τα μουσικά είδη, ακόμη και το hard rock και το metal.

Γιώργος Ρακιντζής – «S.A.G.A.P.O.» (Ελλάδα 2002)

Ο Γιώργος Ρακιντζής χάρισε μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές συμμετοχές στην ιστορία του διαγωνισμού. Με futuristic αισθητική, μεταλλικά κοστούμια, ηλεκτρονικό ήχο και το χαρακτηριστικό «S.A.G.A.P.O.», η εμφάνιση ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Παρότι δίχασε το κοινό εκείνη την εποχή, με τα χρόνια απέκτησε έναν cult χαρακτήρα και σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εκκεντρικές παρουσίες της Ελλάδας στη Eurovision.

Conchita Wurst – «Rise Like a Phoenix» (Αυστρία 2014)

Η Conchita Wurst προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον με την εντυπωσιακή της παρουσία, συνδυάζοντας glam αισθητική με το χαρακτηριστικό μούσι που έγινε σύμβολο διαφορετικότητας και αποδοχής.

Η δραματική ερμηνεία και η θεατρική σκηνική παρουσία χάρισαν στην Αυστρία τη νίκη, ενώ η εμφάνισή της συζητήθηκε όσο λίγες στην ιστορία του θεσμού.

Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana» (Νορβηγία 2022)

Δύο λύκοι με κίτρινα κοστούμια και γυαλιά ηλίου εμφανίστηκαν στη σκηνή τραγουδώντας ένα από τα πιο αλλόκοτα και διασκεδαστικά τραγούδια της σύγχρονης Eurovision. Οι πραγματικές τους ταυτότητες παρέμειναν μυστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το τραγούδι μετατράπηκε γρήγορα σε επιτυχία.

Käärijä – «Cha Cha Cha» (Φινλανδία 2023)

Με πράσινο bolero, ξέφρενη ενέργεια και ένα τραγούδι που συνδύαζε metal, techno και pop, ο Käärijä χάρισε μία από τις πιο χαοτικές αλλά και απολαυστικές εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων. Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ το performance του έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θεωρείται ήδη μία από τις πιο «iconic» στιγμές της σύγχρονης Eurovision.